César Vaccia, ex DT de Universidad de Chile, habló con RedGol sobre el apretón de Marcelo Díaz a Gustavo Álvarez para descongelar a Marcelo Morales.

Ex DT de la U apoya el apretón de Marcelo Díaz a Gustavo Álvarez: "Fue una buena decisión"

El caso Marcelo Morales fue un momento difícil en una temporada sin mayores problemas de Universidad de Chile. Gustavo Álvarez fue fuertemente cuestionado por cortar al futbolista justo cuando negociaba -sin éxito- con la dirigencia para renovar su contrato.

En las últimas horas, se reveló que Marcelo Díaz y parte del plantel azul protagonizaron un importante episodio con el DT, donde le advirtieron que “si queremos ser campeones, tiene que jugar Marcelo Morales”. Esto llevó a Álvarez a revertir el congelamiento, según contó Cristián Caamaño.

Era algo que hasta ahora se desconocía, pero que César Vaccia agradece. En diálogo con RedGol, el exentrenador de los azules valoró el rol que asumió el capitán de Universidad de Chile para defender a un compañero y reflexionó sobre cómo se dio esa necesaria conversación.

“El capitán no está solamente para rifar el lado. Tiene que hacer sentir el pensamiento del plantel con relación a algunos temas, cosas que no tienen que ver con el funcionamiento del equipo, pero una situación que puede traer un problema para el plantel y para alcanzar un objetivo”, comentó.

Marcelo Díaz y parte del plantel de U. de Chile intervinieron para que Álvarez no cortara a Marcelo Morales | Photosport

César Vaccia no duda que todo ocurrió en un gran marco de respeto. “Cuando uno hace una comunicación asertiva, de forma clara, honesta, precisa y con respeto, todo se puede conversar. Yo conozco a Marcelo Díaz, lo más probable es que le contó a Gustavo del sentir del plantel”, dijo.

“Debe haberle dicho que, al final, si realmente él no ha tomado una decisión futbolística, podría generar un problema importante dentro del grupo. Me imagino que en esos términos fue. Me parece muy bien, porque está claro que fue una buena decisión”, concluyó.

