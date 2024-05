Las aguas se enturbian en Universidad de Chile tras la derrota como local contra Universidad Católica en el clásico. Los azules perdieron el invicto pierden y ven como la UC se mete en la pelea por el liderato. Como si fuera poco, Colo Colo también se acerca peligrosamente.

Y la previa del duelo estuvo envuelta en polémica: Ignacio Tapia aparecía como titular en el once de Gustavo Álvarez, pero el defensa se lesionó en el trabajo precompetitivo y tuvo que ser reemplazado a minutos del inicio del duelo.

Tras la derrota, el entrenador de la U le tiró las orejas públicamente al jugador, que arrastraba molestias y nunca se las comunicó a Álvarez.

“Tapia arrastraba una molestia desde ayer y me enteré en el momento del partido. Tenemos que ser más cuidadosos con eso puertas adentro. Me molestó. No importa quién no lo manifestó, pero me sorprendió y me molestó”, dijo el DT.

La opinión de César Vaccia

En conversación con RedGol y Paulo Flores, el ex DT de la U, César Vaccia, le bajó el perfil a la furia de Álvarez, asegurando que no está mal transparentar su molestia pese a que expone al mismo Ignacio Tapia.

“Si alguien transparenta todo siempre, bienvenido sea. Pero si solamente en algunas ocasiones yo transparento sólo algunas cosas, no me parece. Lo desconozco, no sé si Gustavo siempre transparenta todo. Si es así, espectacular”, dijo Vaccia.

Vaccia apoya transparencia de Gustavo Álvarez.

Agrega que “si es así está bien. En el fútbol normalmente todas estas cosas siempre quedan para la especulación, para el debate en los programas deportivos… que cómo Tapia no se dio cuenta”.

César Vaccia sentencia que “me parece bien, honesto. Claro. Si antes ha hecho lo mismo, me parece bien que transparente lo que pasa. Y igual desconozco la versión de Tapia, no sé si era algo grave o leve. Pero es bueno que el DT lo transparente, así no hay dudas”.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.