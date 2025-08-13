Gustavo Álvarez saca cuentas alegres tras triunfo ante Independiente: “Siempre jugamos a este ritmo”

Gustavo Álvarez superó en el duelo de ida a Julio Vaccari. Universidad de Chile dominó de principio a fin a Independiente y dio el primer golpe en la Copa Sudamericana.

El adiestrador de la U logró tener el control absoluto en el Estadio Nacional, y con la anotación de Lucas Assadi ahora quedaron con la primera ventaja para la revancha del próximo miércoles en Buenos Aires.

A tal punto que reveló que la planificación de este encuentro, viene de hace harto tiempo. Lo que se reflejó en la cancha del “Coloso de Ñuñoa”. “Independiente jugó lejos de nuestro arco. En el segundo tiempo nos hizo jugar en nuestro campo pero sin ocasiones de riesgo. nosotros tuvimos varias de contragolpe”, indicó post partido.

Tras ello, Álvarez también recalcó que la intensidad de este partido fue mayor a lo que se registra cada fin de semana en el torneo nacional. “El partido se juega como lo previmos, con una intensidad mayor a la liga chilena. empezamos con errores en la salida, y cuando solucionamos eso ganamos el medio campo y generamos en ocasiones de gol que termina con el 1-0”, especificó.

Pero enfatizó que este nivel no es una excepción y que se seguirá repitiendo. “Nosotros siempre jugamos a este ritmo, y depende de la jerarquía del rival que enfrentamos, y este equipo (Independiente) es de mucha jerarquía”, sentenció.

¿Cuándo juega la U?

Universidad de Chile vuelve a jugar este domingo 17 de agosto. El Romántico Viajero se mide ante Audax Italiano por la Liga de Primera.

Tras ello, vendrá la revancha por la Copa Sudamericana frente a Independiente el miércoles 20 de agosto. La ida, como se mencionó fue 1-0, y ahora tiene la primera chance de avanzar a cuartos de final.