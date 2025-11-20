Luego de la barbarie que ocurrió en la revancha del duelo por los octavos de final entre Independiente y U de Chile, que estaba en ventaja en la llave cuando el partido quedó cancelado. La violencia se apoderó de la escena y terminó abruptamente con aquel partido.

Con el tiempo, la Conmebol decretó al Romántico Viajero como vencedor de ese emparejamiento a pesar del sinfín de quejas en el Rey de Copas. Hasta el día de hoy lloran por la merecida sanción recibida por el ente rector del fútbol sudamericano.

Aunque nunca habían hablado con tanta sinceridad de ese momento, un punto de inflexión negativo en la temporada 2025. “Si tengo que poner en palabras lo que pasó, no me saldría con exactitud. Sí puedo decir que hubo un antes y un después cuando conocimos el fallo de la Copa Sudamericana”, dijo Sebastián Valdez en radio Continental.

Sebastián Valdez marca a Rodrigo Contreras en la ida del duelo entre U de Chile e Independiente. (Pepe Alvujar/Photosport).

“No habíamos llegado bien a ese partido, pero nos encontramos con un nivel bastante parecido al Independiente del primer semestre”, expuso Valdez, quien llegó a Independiente tras haber tenido una gran campaña en Central Córdoba de Santiago del Estero.

Agregó que “después tuvimos una seguidilla de partidos sin ganar, que terminan en la salida de Julio y la llegada de Gustavo” para describir el final del ciclo de Julio Vaccari y el comienzo de la estadía de Gustavo Quinteros en el Libertadores de América.

Zaguero de Independiente admite que el fallo ante la U de Chile destrozó al equipo

Este defensor de Independiente reconoció que la confianza del equipo se destruyó tras haber sido declarado perdedor en la llave frente a la U de Chile, que luego de eso eliminó a Alianza Lima para ganar un boleto a la semifinal de la Copa Sudamericana. En esa fase se despidió con muchísima polémica frente a Lanús.

En tanto, el Rojo padeció la campaña hasta el final y ni siquiera pudo anotarse en la postemporada de la Liga Profesional de Argentina. Eso sí, si Lanús gana el trofeo ante Atlético Mineiro, el equipo de Quinteros tendrá la chance de jugar la próxima edición de la Copa Sudamericana.

“No pudimos sostener las cosas buenas que veníamos haciendo: un equipo alto, el arco en cero, que es de las cosas que más énfasis hacemos con Gustavo. Me cuesta poner en palabras lo que pasó en sí”, afirmó Sebastián Valdez, para graficar qué tan pesado fue el golpe para el plantel estelar del Rojo.

Sebastián Valdez marca a Facundo Colidio en un duelo entre Independiente vs River Plate. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Tuvo más. “No pondré en discusión al grupo, estoy en el día a día y sé cómo hemos trabajado. Pero sin duda somos muy autocríticos y entendemos que el segundo semestre no estuvo ni por asomo cerca del primero”, sentenció Valdez, quien fue protagonista del equipo de Vaccari que estuvo cerca del título en la primera parte del atribulado 2025.