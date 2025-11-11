Independiente espantó la terrible campaña en el fútbol argentino y derrotó por 1-0 a Deportivo Riestra. Tras el duelo, el DT Gustavo Quinteros dejó marcando ocupado a toda la prensa con sus desafiantes dichos.

Es que ya había elogiado públicamente antes a Felipe Loyola, quien es la gran joya del equipo y lleva mercados sonando en Europa. Esta vez, su entrenador no quedó ajeno al tema y arremetió con todo.

Con total sinceridad, el ex estratega de Colo Colo se las cantó clarita al volante chileno sobre su eventual salida. Frente a todos los medios, lo llamó a quedarse en el Rojo y dio sus firmes razones.

Quinteros le tira las orejas a Felipe Loyola por las ofertas

En conferencia de prensa post triunfo de Independiente, Gustavo Quinteros fue consultado por la posibilidad de que Felipe Loyola deje el equipo a fin de año, ante la lluvia de ofertas.

Felipe Loyola en Independiente /Getty Images

“Ojalá no haya sido el último partido de Loyola en Independiente. Va a analizar las ofertas que tenga, pero ir a un equipo más grande y con mayor historia que Independiente es difícil”, aseguró.

Publicidad

Publicidad

Por eso, fiel a su estilo al declarar, Gustavo Quinteros le tiró el palo a su dirigido y le avisó que “lo tiene que pensar bien porque está en un equipo grande y el año que viene vamos a ser protagonistas en todos los torneos”.

ver también Cortado por Córdova: la asistencia de Luciano Cabral en triunfo agónico de Independiente

“Quizá le convenga quedarse, ser figura y ahí sí ir a un equipo importante del exterior”, cerró, en una larga novela de Felipe Loyola y las ofertas en el fútbol europeo.