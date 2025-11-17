Hace un par de semanas, Gustavo Quinteros fue claro sobre las pretensiones de salida que tiene el chileno Felipe Loyola en Independiente de Avellaneda. El polifuncional futbolista de 25 años es seguido de cerca por Boca Juniors y dio luces de querer dar un salto en su carrera profesional.

Algo con lo que Quinteros no estuvo tan de acuerdo. De hecho, llamó al Pipe Loyola a consolidarse con títulos en el Rojo. Y que eso le podría abrir mejores puertas para el futuro. En ese contexto, luego de la victoria por 1-0 ante Rosario Central, el DT recibió la consulta sobre otro baluarte del plantel.

La referencia es para Kevin Lomónaco, zaguero central que ya fue convocado a la selección de Argentina. Estuvo en el banco de suplentes cuando la Albiceleste visitó a Chile en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, donde la Roja terminó última en la tabla.

Kevin Lomónaco salió con problemas del duelo ante Rosario Central. (Marcelo Endelli/Getty Images).

“Lomónaco ya estuvo convocado a la selección, viene teniendo un gran rendimiento. Pero digo lo mismo que con Loyola: Independiente es un club muy grande. Los jugadores que pueden ser vendidos deben elegir un país o un continente donde den un paso adelante”, expuso el DT, quien fue campeón del fútbol trasandino con Vélez Sarsfield.

Kevin Lomónaco en la práctica de la selección de Argentina. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Quinteros añadió que “no es fácil ir a un club más grande que Independiente. Por más que sea en el exterior es difícil. Hablaré con ellos para que lo piensen bien: triunfar y conseguir títulos con este club da mucha más jerarquía que ir a cualquier club extranjero de mitad de tabla o mitad para abajo”. Lo puede decir más fuerte, pero difícilmente más claro.

La intención de Gustavo Quinteros es retener al chileno Felipe Loyola y también a Kevin Lomónaco en el plantel de Independiente para 2026. El Rojo todavía conserva una pequeña chance de clasificar a la Copa Sudamericana. Aunque para eso necesita que Lanús gane el título de aquel torneo ante Atlético Mineiro.

“Igualmente sabemos que el club necesita vender, algún jugador se puede ir. Pero también estamos trabajando para reemplazarlo por otro de jerarquía y gran nivel para el año que viene”, expuso Quinteros. El ex estratego de Colo Colo y Universidad Católica parece tener claro que es obligatorio un traspaso para cuidar las arcas de la institución.

Quinteros invitó a Loyola y Lomónaco a pensar más. (Marcelo Endelli/Getty Images).

En ese contexto, Quinteros también profundizó en el estilo que tiene su equipo. “Creo que la idea de juego tiene muchas facetas: estar en campo rival, ser protagonistas, ir a buscar el resultado en cualquier cancha. Acá de local lo hicimos generalmente todos los partidos”, manifestó el ex seleccionador de Ecuador y Bolivia en el estadio Libertadores de América.

“Jugamos un fútbol que nos gusta a nosotros y a la gente. Por eso decía que nos falta jugar mejor, tratar de que cada jugador pueda dar el máximo y entregar todo por la camiseta”, sentenció el argentino-boliviano, quien sacó varias conclusiones para afrontar la temporada venidera en la máxima categoría del fútbol en Argentina.

Revive el compacto del 1-0 de Independiente sobre Rosario Central

Así terminó Independiente en la tabla de posiciones en la Liga Profesional de Argentina

Independiente quedó fuera de la fase final en la segunda etapa de la Liga Profesional de Argentina, aunque pudo salir de los últimos lugares de la mano de Quinteros.

