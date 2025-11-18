El futbolista Daúd Gazale recordó su paso por Colo Colo, donde obtuvo dos títulos del Campeonato Nacional, revelando detalles de su salida de los albos.

El jugador dio la gran sorpresa este año cuando se reveló que se sumaba a la nueva edición del reality Mundos Opuestos, marcando así su debut en el formato.

Con paso en clubes como Deportes Concepción, Universidad Católica y Colo Colo, el futbolista conversó con AS revelando detalles de su carrera en el Cacique.

Daúd Gazale recuerda su salida de Colo Colo

En conversación con el medio, el deportista señaló: “Mi paso por Colo Colo pudo haber sido mejor, pero siempre hay un técnico que decide quién juega. No depende del jugador. Para el hincha, el que no juega es malo. Y no es así, hay muchas cosas que inciden en eso”.

“Si el DT no te pone, te perjudica. Yo los primeros seis meses jugué la mayoría de los partidos, creo que no estuve en dos. Y en ese tiempo hice nueve goles, en un semestre. Tuve compañeros extraordinarios, que me dejaban sólo, como Macnelly (Torres), el ‘Chino’ Millar, Cristóbal (Jorquera). Salimos campeones en 2008 y después llegó Hugo Tocalli, con todos sus delanteros”.

Añadiendo que él se iba a ir. “Pero él me pidió que me quedara, porque iba a jugar yo. Me dijo que me había visto entrenar dos semanas”.

“Fui figura de dos de los primeros tres partidos del año… y después me sentó en la banca, sin darme explicaciones. Yo tampoco se las pedí, no correspondía. Creo que el técnico toma las decisiones y se respetan. Ahí empecé a perder continuidad y cuando pasa eso, tienes menos posibilidades de rendir”.

Tras su salida de los albos, Gazale continuó en carrera en clubes como Audax Italiano, Deportes Concepción y Universidad Católica./Photosport

“Me quedó una espinita, pero estuve tres años y medio donde disfruté de jugar en Colo Colo. Un equipo tremendamente grande, es la mitad más uno del país. Te exigen todos los días, no te permiten perder, es duro y yo lo disfruté, porque la presión me gusta”, explicó al medio el jugador.

