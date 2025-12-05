Palestino y Huachipato serán los encargados de abrir los fuegos en la fecha 30 del Campeonato Nacional, etapa final que será clave para el fútbol chileno este fin de semana, con partidos en simultáneo.

Los Árabes ya tienen garantizado su cupo a Copa Sudamericana, de igual manera, intentarán sumar tres puntos más para finalizar el campeonato en el quinto lugar.

Por su parte, los Acereros, llegan en el noveno puesto con 42 puntos y solo podrán adelantar a Colo Colo si consiguen una victoria y el Cacique pierde contra Audax Italiano.

Palestino vs. Huachipato juegan este viernes 5 de diciembre, desde las 20:00 hrs. en el Estadio Municipal de la Cisterna, por la Fecha 30 del Campeonato Nacional.

El partido entre árabes y acereros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

