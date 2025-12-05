Es tendencia:
Campeonato Nacional 2025

Palestino vs. Huachipato: A qué hora juegan y dónde VER EN VIVO el partido de la Liga de Primera

Árabes y Acereros abren este viernes la última fecha del Campeonato Nacional 2025.

Por Franccesca Arnechino

Palestino y Huachipato, abren la fecha 30 del Campeonato Nacional.
© MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORTPalestino y Huachipato, abren la fecha 30 del Campeonato Nacional.

Palestino y Huachipato serán los encargados de abrir los fuegos en la fecha 30 del Campeonato Nacional, etapa final que será clave para el fútbol chileno este fin de semana, con partidos en simultáneo.

Los Árabes ya tienen garantizado su cupo a Copa Sudamericana, de igual manera, intentarán sumar tres puntos más para finalizar el campeonato en el quinto lugar.

Por su parte, los Acereros, llegan en el noveno puesto con 42 puntos y solo podrán adelantar a Colo Colo si consiguen una victoria y el Cacique pierde contra Audax Italiano.

¿A qué hora juega Audax Italiano vs. Ñublense y dónde ver EN VIVO?

Palestino vs. Huachipato juegan este viernes 5 de diciembre, desde las 20:00 hrs. en el Estadio Municipal de la Cisterna, por la Fecha 30 del Campeonato Nacional.

El partido entre árabes y acereros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
Programación Fecha 30 Campeonato Nacional: Agenda de partidos y horarios

Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

Pronósticos Palestino vs Huachipato: Árabes y Acereros abren la última fecha del Campeonato Nacional

