Ad portas del final del torneo nacional, se dio a conocer la programación de la decisiva Fecha 30 de la Liga de Primera. Esta última jornada definirá los cupos a torneos internacionales, los descensos y los clasificados a la Copa Sudamericana 2026.

Todos los encuentros serán transmitidos en vivo por TNT SPORTS y HBO Max.

Encuentros claves por Libertadores, permanencia y cierre de temporada

Entre los partidos que acaparan la atención destacan:

Universidad Católica vs. Unión La Calera: un duelo que puede definir un cupo a la Copa Libertadores.



en el norte del país, con Iquique jugándose la permanencia.



en el norte del país, con Iquique jugándose la permanencia. El campeón, Coquimbo Unido, cerrará su temporada frente al descendido Unión Española.

Finalmente, Colo-Colo se juega su clasificación a Copa Sudamericana frente Audax Italiano. Atentos a lo que ocurra con Ñublense y Cobresal.



Además, varios equipos entrarán en la recta final de su lucha por evitar el descenso y lograr clasificar a torneos internacionales. Una jornada que se vive en la previa de la Gala Crack 2025, la cual se desarrollará el lunes 8 de diciembre desde las 19:00 hrs.