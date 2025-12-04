Ad portas del final del torneo nacional, se dio a conocer la programación de la decisiva Fecha 30 de la Liga de Primera. Esta última jornada definirá los cupos a torneos internacionales, los descensos y los clasificados a la Copa Sudamericana 2026.
Todos los encuentros serán transmitidos en vivo por TNT SPORTS y HBO Max.
Encuentros claves por Libertadores, permanencia y cierre de temporada
Entre los partidos que acaparan la atención destacan:
- Universidad Católica vs. Unión La Calera: un duelo que puede definir un cupo a la Copa Libertadores.
- Universidad de Chile vs. Deportes Iquique: en el norte del país, con Iquique jugándose la permanencia.
- El campeón, Coquimbo Unido, cerrará su temporada frente al descendido Unión Española.
- Finalmente, Colo-Colo se juega su clasificación a Copa Sudamericana frente Audax Italiano. Atentos a lo que ocurra con Ñublense y Cobresal.
Además, varios equipos entrarán en la recta final de su lucha por evitar el descenso y lograr clasificar a torneos internacionales. Una jornada que se vive en la previa de la Gala Crack 2025, la cual se desarrollará el lunes 8 de diciembre desde las 19:00 hrs.