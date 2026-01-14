Se acabó la espera. Este miércoles la ANFP publicó la programación de la Supercopa de Chile 2026, edición que esta temporada llega renovada al tener un nuevo formato con nada más y nada menos que cuatro equipos participantes.

Así es, porque la edición 2026 del certamen estrenará una edición “Final Four” similar a las ediciones de España e Italia, con Huachipato, en su calidad de campeón de Copa Chile, Coquimbo Unido, flamante monarca de la Liga de Primera 2025, además de Universidad Católica, conjunto que clasificó como subcampeón del torneo nacional, y Deportes Limache, finalista de la Copa Chile.

Para esta renovada versión, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional publicó a través de su sitio web los cruces, junto a sus horarios y sede, la que en esta oportunidad se celebrará en la ciudad de Viña del Mar, específicamente en el Estadio Sausalito los días 20, 21 y 25 de enero. Revisa todos los detalles del certamen, a continuación.

Programación de la Supercopa de Chile 2026

Fechas de las semifinales

20 de enero: Huachipato (Campeón de la Copa Chile 2025) vs Universidad Católica (segundo lugar de la Liga de Primera) a las 19:00 horas en el Estadio Sausalito.

(Campeón de la Copa Chile 2025) (segundo lugar de la Liga de Primera) 21 de enero: Coquimbo Unido (Campeón de la Liga de Primera 2025) vs Deportes Limache (finalista de la Copa Chile 2025) a las 19:00 horas en el Estadio Sausalito.

En tanto, la gran final está programada para celebrarse el domingo 25 de enero a partir de las 19:00 horas, también en el Estadio Sausalito como sede principal, confirmando que se celebrará una semana antes de que empiece la Liga de Primera 2026, certamen que está pactado para anunciar para el fin de semana del 30 y 31 de enero, además del domingo 1 de febrero.