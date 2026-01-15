Uno de los últimos entrenadores que se ganó el corazón de los hinchas de Colo Colo fue Gustavo Quinteros, quien ayudó a mantener al equipo en Primera en 2020 y luego lo sacó campeón.

El actual estratega de Independiente pudo volver al cuadro albo en 2025, sin embargo, decidió no regresar a Macul y Blanco y Negro contrato al cuestionado Fernando Ortiz.

El argentino nacionalizado boliviano conversó con TNT Sports y recordó un episodio que vivió en Macul, cuando desechó a la selección chilena para seguir al mando de Colo Colo.

Gustavo Quinteros prefirió a Colo Colo por sobre la Roja

Quinteros afirmó que tuvo una buena opción de tomar al equipo nacional, pero no quiso dejar botado al Cacique en la mitad de una temporada.

“Una vez hubo una reunión cuando yo estaba en Colo Colo. La idea de la Federación era que yo a mitad de año pase a la Selección y decidí quedarme en Colo Colo“, dijo el estratega.

“Me parece que no se debe abandonar un proceso a mitad de camino. Les dije que a lo mejor charlemos mejor en otra oportunidad, y ahí creo que firmó Berizzo. Después no tuve otra charla con la Federación”, expresó.

Gustavo Quinteros no olvida su paso por Colo Colo. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

Por último, dejó abierta la puerta para volver alguna vez a dirigir al conjunto popular, donde ganó la Liga de Primera de 2022.

“Para mí siempre están las puertas abiertas de volver a Colo Colo. Donde fui feliz, recibí el cariño de la gente, y ellos corearon mi nombre. Es algo muy lindo, que lo viví en pocos lados”, cerró.