Colo Colo se encuentra en Uruguay para disputar el torneo amistoso Serie Río de La Plata. Y en la previa de los partidos ante Olimpia, Alianza Lima y Peñarol, los entrenamientos arrojaron un gran damnificado en el equipo.

Es que Jonathan Villagra no apareció ni en las cómicas de Fernando Ortiz, donde pese a la baja por razones familiares de Jeyson Rojas, el formado en Unión Española no es considerado. Ni titular ni opción, por ahora.

Y ante la duda en los hinchas albos de por qué el joven defensa no tiene minutos, teniendo en cuenta que Javier Méndez recién llegó, desde Radio ADN contaron la firme. Si bien Fernando Ortiz no quiso dar sus razones al llegar a Uruguay, Villagra la rema desde muy atrás.

¿Por qué no juega Villagra en Colo Colo?

Jonathan Villagra perdió terreno totalmente como titular y opción en Colo Colo en los entrenamientos del 2026. El defensa terminó jugando la temporada pasada, pero no logró convencer a Fernando Ortiz.

Villagra en su última duelo por los albos/Photosport

“No tuvo un buen final de torneo, por eso no quedó conforme el cuerpo técnico”, reportaron en Los Tenores de ADN, en relación a su situación. Y claro, ante Audax Italiano jugó de lateral derecho y ante Unión Española fue expulsado, en opacas actuaciones.

Por ahora el jugador sigue siendo parte del plantel y pese a estar cortado por el DT. Eso sí, con la puesta a punto de Javier Méndez y el arribo de Matías Fernández y Jeyson Rojas, la tiene difícil para volver a jugar.

Otra de las informaciones del citado medio fue que Colo Colo tendrás más amistosos en Uruguay, además de los pactados. Por ahora, U de Concepción será su rival, a las 9 am de este viernes 16 de enero, a puertas cerradas.