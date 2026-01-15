Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Serie Río de La Plata

¿Quién transmite Serie Río de La Plata? Todas las señales de TV y online del certamen amistoso

Conoce todas las señales que transmiten en vivo por TV y streaming al Cacique por el certamen amistoso a jugarse en Uruguay.

Por Franco Abatte

Sigue a Redgol en Google!
Colo Colo vuelve a Uruguay para protagonizar una nueva edición del certamen Serie Río de La Plata.
© FOCOUY/PHOTOSPORTColo Colo vuelve a Uruguay para protagonizar una nueva edición del certamen Serie Río de La Plata.

¡Comenzó con todo! Esta semana continúa la disputa del certamen amistoso Serie Río de La Plata 2026, el cual contará con la participación de cuatro clubes chilenos.

Everton de Viña del Mar -primer equipo nacional en debutar, enfrentando a Independiente-, Universidad de Concepción, Deportes Concepción y, sin duda, el que concita mayor atención: Colo Colo, conjunto que se medirá ante Olimpia, Alianza Lima y Peñarol en tierras orientales.

En ese contexto, te invitamos a conocer todas las alternativas de transmisión de este certamen amistoso internacional.

Colo Colo vs. Olimpia: Dónde y a qué hora ver en vivo el amistoso por la Serie Río de La Plata

ver también

Colo Colo vs. Olimpia: Dónde y a qué hora ver en vivo el amistoso por la Serie Río de La Plata

¿TV o streaming? Las señales que transmiten la Serie Río de La Plata

La Serie Río de La Plata contará con transmisión televisiva en algunos encuentros y cobertura completa vía streaming, para suerte de los fanáticos chilenos.

Esto porque de manera online podrás ver la totalidad de los partidos completamente en vivo a través de la plataforma Disney+, eso sí, de forma exclusiva para suscriptores del plan Premium.

En televisión, en tanto, los derechos pertenecen a ESPN, aunque la señal deportiva no transmitirá todos los encuentros del certamen por TV, sino solo algunos seleccionados. Por ejemplo, el duelo entre Colo Colo y Olimpia será emitido por ESPN 5 y Disney+ Premium. En contraste, los partidos del Cacique ante Alianza Lima y Peñarol, que irán exclusivamente por streaming.

Publicidad

Fixture de los equipos chilenos en la Serie Río de La Plata

  • Martes 13 de enero: Independiente de Avellaneda 5-3 Everton en el estadio Parque Viera de Montevideo.
  • Jueves 15 de enero: Olimpia vs. Colo Colo a las 21:00 horas en el estadio Luis Franzini. Transmite ESPN 5 y Disney+ Premium.
  • Domingo 18 de enero: Colo Colo vs. Alianza Lima a las 21:00 horas en el estadio Parque Viera de Montevideo. Transmite Disney+ Premium.
  • Lunes 19 de enero: Racing de Montevideo vs. U. Concepción a las 21:00 horas en el estadio Luis Franzini. Transmite Disney+ Premium.
  • Martes 20 de enero: Cerro Largo vs. Deportes Concepción a las 22:15 horas en el estadio Luis Franzini. Transmite Disney+ Premium.
  • Miércoles 21 de enero: Peñarol vs. Colo Colo a las 21:00 horas en el estadio Centenario. Transmite ESPN 5 y Disney+ Premium.
  • Jueves 22 de enero: Montevideo Wanderers vs. U. Concepción a las 21:00 horas en el estadio Parque Viera de Montevideo.
  • Viernes 23 de enero: Montevideo City Torque vs. Deportes Concepción a las 22:15 horas en el estadio Charrúa de Montevideo. Transmite Disney+ Premium.
Lee también
¿Va por TV? Así podrás ver el amistoso de Colo Colo vs Olimpia
Colo Colo

¿Va por TV? Así podrás ver el amistoso de Colo Colo vs Olimpia

La formación de Olimpia vs Colo Colo en la Serie Río de La Plata
Colo Colo

La formación de Olimpia vs Colo Colo en la Serie Río de La Plata

No va por ESPN: Así podrás ver el debut de Colo Colo en el 2026
Colo Colo

No va por ESPN: Así podrás ver el debut de Colo Colo en el 2026

Formador de Bravo llora salida de Cortés y le da un palito a Colo Colo
Colo Colo

Formador de Bravo llora salida de Cortés y le da un palito a Colo Colo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo