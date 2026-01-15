¡Comenzó con todo! Esta semana continúa la disputa del certamen amistoso Serie Río de La Plata 2026, el cual contará con la participación de cuatro clubes chilenos.

Everton de Viña del Mar -primer equipo nacional en debutar, enfrentando a Independiente-, Universidad de Concepción, Deportes Concepción y, sin duda, el que concita mayor atención: Colo Colo, conjunto que se medirá ante Olimpia, Alianza Lima y Peñarol en tierras orientales.

En ese contexto, te invitamos a conocer todas las alternativas de transmisión de este certamen amistoso internacional.

¿TV o streaming? Las señales que transmiten la Serie Río de La Plata

La Serie Río de La Plata contará con transmisión televisiva en algunos encuentros y cobertura completa vía streaming, para suerte de los fanáticos chilenos.

Esto porque de manera online podrás ver la totalidad de los partidos completamente en vivo a través de la plataforma Disney+, eso sí, de forma exclusiva para suscriptores del plan Premium.

En televisión, en tanto, los derechos pertenecen a ESPN, aunque la señal deportiva no transmitirá todos los encuentros del certamen por TV, sino solo algunos seleccionados. Por ejemplo, el duelo entre Colo Colo y Olimpia será emitido por ESPN 5 y Disney+ Premium . En contraste, los partidos del Cacique ante Alianza Lima y Peñarol, que irán exclusivamente por streaming.

Fixture de los equipos chilenos en la Serie Río de La Plata