El Cacique vuelve a competir este jueves en el torneo amistoso Serie Rio de La Plata. (Foto: FocoUy/Photosport)

¡Llegó el día! Este jueves Colo Colo hace su debut de cara a la temporada 2026. El Cacique vuelve al ruedo internacional enfrentando al siempre poderoso Olimpia de Paraguay, en un primer amistoso correspondiente al certamen Serie Río de La Plata.

Un clásico sudamericano que marcará el primer gran desafío de Fernando Ortiz en una temporada en la que está obligado a marcar diferencias, luego de un paupérrimo 2025 en el que no logró clasificar al Cacique a competencias internacionales.

Este encuentro significará, además, el estreno de dos de los refuerzos albos: Joaquín Sosa, proveniente del Bologna, y Matías Fernández Cordero, quien llega desde Independiente del Valle. Conoce todos los detalles de este gran encuentro, a continuación, en RedGol.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs. Olimpia?

Colo Colo enfrent a a Olimpia de Paraguay por el torneo Serie Río de La Plata este jueves 15 de enero a partir de las 21:00 horas de Chile en el Estadio Luis Franzini , de Montevideo, Uruguay.

¿Dónde ver por TV y STREAMING a Colo Colo por la Serie Río de La Plata?

El primer partido del Cacique enla Serie Río de la Plata 2026 contará con transmisión por TV en vivo a través de la señal de ESPN 5, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN 5

VTR: 45 (SD) – 859 (HD)

DTV: 625 (SD) – 1625 (HD)

Claro:177 (SD) – 477 (HD)

Entel: 218 (HD)

Movistar: 483 (SD) – 883 (HD)

TU VES: 516 (SD)

Además, podrás verlo de manera ONLINE y EN VIVO mediante el Plan Premium de Disney+ , que transmitirá todos los encuentros de Colo Colo y los equipos chilenos en el certamen amistoso.

Probable formación de Colo Colo y Olimpia

Una formación bastante particular tendrá Colo Colo durante este amistoso; así al menos lo informó el periodista de Radio ADN, Cristián Alvarado, quien adelantó que el Cacique formará con: Fernando de Paul en el arco; Erick Wiemberg, Joaquín Sosa, Arturo Vidal, Jeyson Rojas y Matías Fernández en defensa; Víctor Felipe Méndez, Tomás Alarcón y Claudio Aquino en el mediocampo; Javier Correa y Lucas Cepeda en delantera.

Eso sí, en las últimas horas se conoció que Jeyson Rojas no viajó a Uruguay y, por tanto, su puesto tendría que ser ocupado por otro miembro del plantel.

Olimpia, en tanto, saldría a la cancha con los siguientes jugadores: Gastón Olveira en el arco; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra y Aníbal Chalá en defensa; Alex Franco, Juan Fernando Alfaro y Hugo Quintana en la zona media; finalmente, en ofensiva aparecen Rodney Redes, Carlos Sebastián Ferreira e Iván Leguizamón.