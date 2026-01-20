Luego de haber disputado un amistoso ante Boca Juniors, Pablo Vitamina Sánchez concedió una entrevista para analizar el duelo ante uno de los clubes más grandes de Argentina, desglosar el presente del fútbol en aquel país y dar como ejemplo el torneo chileno.

El entrenador de Olimpia de Paraguay le concedió un diálogo al programa No Podemos Perder conducido por Flavio Azzaro, quien desde el comienzo de la entrevista puso en duda el nivel del balompié trasandino. Sobre todo por el nivel de jugadores que se ve hoy en día.

Una visión con la que el Vita coincidió. “Creo que había mejores jugadores y uno de los motivos es porque había menos equipos. En esto de que haya tantos equipos, uno podía entender que en un torneo de 20 clubes, todos eran jugadores verdaderamente de primera”, expuso Sánchez, otrora volante ofensivo que llegó al Feyenoord de Países Bajos y el Rayo Vallecano de España.

Pablo Vitamina Sánchez salió de Palestino para emigrar rumbo a LDU de Ecuador. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

“No quiero faltarle el respeto a nadie, pero al haber 30 equipos empiezas a usar jugadores que deberían jugar en el Nacional B, que a su vez pasan a la B Metro. Entonces se termina perdiendo calidad”, expuso Pablo Sánchez, quien en Chile dirigió varios clubes: Universidad de Concepción, O’Higgins, Audax Italiano, Everton, Palestino, Coquimbo Unido, entre otros.

Pablo Vitamina Sánchez y Gustavo Quinteros. Uno dirige Independiente y el otro, Olimpia de Paraguay. (Jonnathan Oyarzun/Photosport)

Vitamina expresó que “hoy salen con ocho goles, medio año. Si está bien o mal, no sé. No entro en eso, cambió el fútbol. En mi época no era tanto fútbol negocio. Hoy hay que vender para comprar y acertar, seguir sacando jugadores del fútbol joven. No dijo que lo de antes fuera mejor o peor, sí era distinto”. El caso de Franco Mastantuono y su fichaje por el Real Madrid fue el buque insignia escogido por el DT.

“Es lo que te decía. A Mastantuono lo vimos 6 meses. Cuando nombras a Matute Morales, Huguito Morales, Dani Garnero, en todos los clubes había un 10. Había buenos futbolistas. Darío Cabrol. Muchos buenos jugadores que sabíamos que había que jugar bien tres años para salir”, recapituló Vitamina Sánchez.

Franco Mastantuono fichó en el Real Madrid desde River Plate por unos 63 millones de euros. (Angel Martinez/Getty Images).

“Hoy el fútbol es más complejo desde la incorporación de tecnología, cambios metodológicos. Ha cambiado mucho el entrenamiento y el cuerpo del jugador del fútbol. Nosotros no teníamos musculatura definida, hoy los chicos están tallados”, reflexionó el entrenador de 53 años, quien llegó al Decano paraguayo tras haber pasado por Liga de Quito en Ecuador.

Vitamina Sánchez critica el fútbol de Argentina y lo compara con el chileno: “Allá es a la vieja usanza”

Pablo Vitamina Sánchez sabe que el nivel de los equipos de Argentina ha ido en declive y tiene claro el porqué, al punto que puso en la palestra al fútbol chileno para darle un raspacacho a la competencia de su país.

“Estuve mucho tiempo fuera de Argentina, en Chile, Ecuador, Bolivia, ahora me toca Paraguay. Pero siempre veo fútbol argentino. Me gusta, soy hincha de Central y estoy atento. Veo porque es parte del trabajo y el fútbol argentino es atractivo. Estamos fracasando en la definición, erramos muchos goles contra Colo Colo. Nos vimos bien y me sirvió para darnos cuenta de que estamos a la altura”, analizó el rosarino.

Y se lanzó con los fustigamientos por la cantidad de clubes en la élite. Su idea fuerza. “Está bien criticar y que cada uno vea esto de los 30 equipos en qué perjudica al fútbol. Dónde nos perjudica que haya tantos. Trabajé casi 12 años en Chile y a Chile no se le ocurre poner 24 equipos”, razonó Sánchez.

Pablo Vitamina Sánchez dirigió a Liga de Quito antes de que llegara allá el brasileño Tiago Nunes. (Wagner Meier/Getty Images).

“Tiene 16 y no les pasa por la cabeza. Están bien así, siempre un torneo largo y está bárbaro. Dos vueltas de 15 partidos, a la vieja usanza. Les funciona y no lo modifican. Como casi todas las ligas europeas. Entiendo que la televisión necesite que haya más partidos, más partidos y más partidos”, expuso el director técnico.

Y culminó con un paralelo con sus tiempos de jugador. “Siempre comparo mis vacaciones: teníamos un mes en diciembre y otro en invierno. Hoy no tenemos vacaciones, empecé a laburar en Olimpia el 16 de diciembre”, sentenció el Vitamina Sánchez, quien dejó encendido el debate con esa postura.

Revisa el compacto del amistoso de Olimpia vs Boca Juniors

