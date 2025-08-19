La salida de Jorge Almirón de Colo Colo hace la búsqueda de un DT se vuelva una prioridad en el Monumental. Pese a que ya está confirmada la cantidad de partidos en que dirigirá de manera interina Héctor Tapia, en Blanco y Negro no quieren que esto se alargue más de la cuenta.

Por lo mismo los diferentes boques ya trabajan en los nombres para suceder al entrenador argentino para lo que resta del año y el 2026. La idea es salvar los muebles en esta desastrosa temporada y apuntar a levantarse en el próximo lustro.

Mientras Juan Pablo Vojvoda es el nombre que más gusta en el bloque liderado por Aníbal Mosa, presidente de la concesionaria, en el llamado bloque Vidal, encabezado por Alfredo Stöhwing, ya tienen a su candidato ideal.

El otro nombre que gusta en Colo Colo para reemplazar a Almirón

De acuerdo a información entregada en Directv Sports, el bloque opositor al puertomontino tiene en la mira a Pablo Sánchez, quien hace poco estuvo cerca de llegar a Universidad Católica tras la salida del brasileño Tiago Nunes.

“Vitamina” está sin club tras dejar la Liga Deportiva Universitaria de Quito en mayo de esto año tras una seria de malos resultados. Sin embargo, en general sus números fueron más que aceptables, logrando en 44 partidos 22 victorias, 12 empates y 10 derrotas.

Su rendimiento fue del 59,09%, anotando 71 goles y recibiendo 40. Además, se coronó campeón de la LigaPro 2024 y de la Supercopa Ecuador 2025.

En Chile el argentino dirigió a Universidad de Concepción, O’Higgins, Everton, Deportes Iquique, Audax Italiano y Palestino, teniendo como único título el consagrase campeón de la Primera B en el 2013 con el campanil.

El próximo partido del Cacique

Los albos volverán a jugar este viernes 22 de agosto desde las 15:00 horas ante Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna. Este encuentro será válido por al fecha 21 de la Liga de Primera 2025.

