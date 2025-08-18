Mientras Jorge Almirón ganó US$2 millones, esto cobran los candidatos a reemplazarlo

Jorge Almirón dejó su puesto en Colo Colo. Tras la caída por 4-1 ante Universidad Católica en el Estadio Monumental, el entrenador trasandino decidió finalizar su ciclo en el Cacique.

Ahora a falta de llegar al último acuerdo en la interna de ByN, se empieza a nombrar una serie de candidatos para asumir en su cargo. Tarea no menor ya que los albos tienen solo 27 unidades y está fuera de puestos de copas internacionales.

El tema es que Almirón en Colo Colo recibía un sueldo cercano a los dos millones de dólares por temporada. Lo que se desglosa en unos 160 millones de pesos cada 30 días. Cifra no menor ya que se deberá buscar un reemplazante de su categoría para enmendar el rumbo en lo que queda del 2025 y lo que se viene para el próximo año.

El salario de los reemplazantes de Almirón

Entre la lista de opciones para reemplazar a Jorge Almrón asoman nombres como Gustavo Quinteros, que ya tuvo una primera etapa en el Cacique. Ahora en Gremio, club que lo despidió a principio del 2025, recibía cerca de 170 mil dólares cada mes. El tema es que ahora su prioridad es la selección chilena. Por lo que estaría descartado.

También en las alternativas está Juan Pablo Vojvoda, que los enfrentó en este año en la Copa Libertadores cuando dirigía al Fortaleza. En Brasil se indica que su salario bordeaba los 1,6 millones al año. Otro que estuvo en Brasil es Luis Zubeldía. El adiestrador dejó Sao Paulo y en dicho club cobró 2 millones de la moneda estadounidense al año.

Otro de los posibles candidatos es Martín Anselmi. El ex DT de la Calera es conocedor del medio, pero su última experiencia en Porto fue sin pena ni gloria. En dicho club portugués recibió un salario de dos millones de dólares por temporada.

En dichas alterativas también se contempla a Pablo “Vitamina” Sánchez. El argentino fue despedido de la Liga de Quito y su salario bordea los 30 mil dólares al mes. Incluso se indica que está en el país ya que tiene domicilio en la capital.