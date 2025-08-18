Si bien el mercado de fichajes de invierno se cerró, en Colo Colo pueden seguir teniendo movimientos en los últimos días de agosto. El Cacique ha estado a la espera de ofertas desde el extranjero por algunas figuras y este lunes finalmente llegó una.

Justo cuando el Eterno Campeón anunció la salida de Jorge Almirón, con el que están negociando detalles para llegar a buen término, cae plata desde el cielo. O más bien desde Norteamérica, ya que la MLS toca las puertas del Estadio Monumental.

Durante las últimas horas llegó hasta las oficinas de la Ruca una propuesta formal de parte de un equipo del torneo estadounidense. Una que se revisará este mismo martes y que podría permitir el salto al exterior de una de sus estrellas.

Alan Saldivia puede vivir sus últimas horas en Colo Colo ante oferta desde la MLS

Colo Colo vivirá horas claves para definir lo que pasará con Alan Saldivia. El defensor ha estado en la mira de distintos clubes pero este lunes hubo uno que decidió dar el paso adelante.

Alan Saldivia pudo jugar su último partido con Colo Colo ante la UC. Foto: Photosport.

Fue el periodista Cristián Alvarado quien reveló que desde Norteamérica vienen por el zaguero uruguayo. “Llegó una oferta por un préstamo en 500 mil dólares con opciones de compra por el 50% del pase. El equipo es el Houston“, dijo en Los Tenores de Radio ADN.

El reportero albo enfatizó en que la propuesta ya está sobre la mesa en el Estadio Monumental, por lo que puede haber acuerdo en las próximas horas. “Ya tienen la oferta, están en conocimiento y podríamos tener a Alan Saldivia viviendo sus últimos días“.

Si bien la oferta es por un monto llamativo, el periodista remarcó que la venta sería por un monto mucho mayor. “El préstamo es de 500 mil dólares, cuando hablo de la compra es 1,7 millón de dólares“.

Esto llega justo cuando en el Eterno Campeón necesitan plata para pagarle a Jorge Almirón y en la previa de una reunión de directorio. Ahí se podrá discutir la propuesta y, de ser aceptada, permitirán la salida del uruguayo.

Alan Saldivia pudo jugar su último partido con Colo Colo ante Universidad Católica. El zaguero está en la mira de la MLS, donde ya vinieron a buscar a Maximiliano Falcón al Cacique.

¿Cuáles son los números de Alan Saldivia en Colo Colo?

En su paso por Colo Colo, Alan Saldivia ha logrado disputar un total de 94 partidos oficiales hasta ahora. En ellos no tiene goles, ha aportado con 3 asistencias y alcanza los 7.887 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Mientras se define la situación de Alan Saldivia, Colo Colo entrena con la mira puesta en volver al triunfo en la Liga de Primera. Este viernes 22 de agosto el Cacique visita a Palestino a partir de las 15:00 horas.

