Como si la derrota en el clásico ante Universidad Católica no fuera suficiente, Colo Colo sufre también con las lesiones. El Cacique ha tenido que arreglárselas sin varias figuras y, pensando en lo que viene, los hinchas rogaban no perder a una de sus figuras.

Se trata de Javier Correa, quien dejó con el corazón en la mano a los albos luego de retirarse del duelo con la UC con muchas muestras de dolor. El delantero ha sido clave para evitar que el centenario sea peor de lo que ha sido y muchos temen que quede afuera del Superclásico ante la U de Chile.

Luego del choque con Palestino este fin de semana, el Cacique se verá las caras con su archirrival en el Estadio Monumental. Las molestias que mostró el 9 genera temor de que no llegue, pero este lunes se conocieron importantes novedades sobre su situación.

Colo Colo respira tranquilo por Javier Correa, pero…

Los hinchas de Colo Colo prenden velas para que la lesión que tuvo Javier Correa no sea de gravedad. El delantero salió del clásico con Universidad Católica tomándose la pierna y casi sin poder caminar, lo que hizo a muchos temer lo peor.

Javier Correa se fue del clásico de Colo Colo con la UC con muchas muestras de dolor. Foto: Photosport.

Rumores de un posible desgarro se hicieron presentes de inmediato y justo cuando el club vive su peor momento. No obstante, este lunes el periodista Edson Figueroa reveló que hay buenas noticias.

De acuerdo a lo señalado por el reportero albo, se ha descartado un problema muy importante a pesar de las muestras de dolor de Javier Correa. “Al parecer, se apretó pero no es algo grave“, señaló en la última edición de Dale Albo AM.

En esa misma línea, el periodista remarcó que las molestias no tienen nada que ver con lo que lo marginó hace unas semanas atrás. “No sería consecuencia de la lesión anterior, puede que haya buenas noticias“.

Ahora quedará esperar por un parte médico oficial de parte del club. Después de mucho tiempo, previo al Superclásico sacaron uno y ahora, con una de sus estrellas en duda, de seguro se verán obligados a informar de su estado.

Colo Colo ruega para que Javier Correa no tenga un problema mayor y pueda llegar al Superclásico de la próxima semana. El Cacique no tiene margen de error si es que quiere soñar con una copa internacional para la próxima temporada y necesita de todos para conseguirlo.

¿Cuáles son los números de Javier Correa esta temporada?

Con su actuación ante Universidad Católica, Javier Correa llegó a los 26 partidos oficiales en total con Colo Colo esta temporada. En ellos ha marcado 15 goles, ha aportado con 3 asistencias y alcanza los 2.163 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Mientras esperan por la recuperación de Javier Correa, Colo Colo comienza las prácticas con la mira puesta en su próximo desafío. El Cacique visita a Palestino por la Liga de Primera este viernes 22 de agosto desde las 15:00 horas.

