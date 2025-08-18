En el Estadio Monumental se viven horas claves para lo que será la salida de Jorge Almirón. Colo Colo no seguirá junto al argentino en su banca luego de la derrota contra Universidad Católica y se lo deja claro de todas las formas posibles.

La goleada 1 a 4 sufrida en la Ruca este fin de semana le terminó costando el puesto al argentino, quien ya fue avisado de la decisión. Sin embargo, mientras eso se define en el escritorio, este lunes debía dirigir la práctica del primer equipo, algo que no ocurrió.

Y es que para sorpresa de los hinchas, esta mañana el Cacique no realizó sus trabajos como estaba planificado en un comienzo. Eso sí, por un importante motivo pensando en lo que será la recta final.

Colo Colo suspende entrenamiento matutino para que no dirija Jorge Almirón

Colo Colo no quiere nada con Jorge Almirón y le negó dirigir su última práctica con el primer equipo. Según reveló DaleAlbo, el Cacique suspendió el entrenamiento que estaba programado en esta jornada.

Héctor Tapia asumirá la banca de Colo Colo de forma interina tras la salida de Jorge Almirón. Foto: Photosport.

A pesar de que ya sabe que no seguirá, el argentino debía realizar trabajos con el primer equipo y también aprovechar de despedirse. Sin embargo, esto no ocurrió y todo quedó reprogramado para horas de esta tarde.

La razón no es sólo que Jorge Almirón no cumpla con sus labores, sino que esperan la planificación de quién asumirá el cargo: Héctor Tapia. Tito, que hoy es el jefe técnico de las inferiores de Colo Colo, es el elegido para ser el DT interino mientras encuentran uno nuevo.

Según explicó el periodista Edson Figueroa en DaleAlbo AM, la suspensión del entrenamiento con Jorge Almirón y su reprogramación para la tarde es para que la realice el chileno. Esto, considerando que se busca la salida del argentino en esta misma jornada.

Quedará esperar ahora para ver qué es lo que pasará con la práctica del Eterno Campeón. A la vuelta de la esquina está la nueva fecha de la Liga de Primera, donde deben sumar de a tres a toda costa para no ceder más terreno.

Colo Colo espera dejar definida la salida de Jorge Almirón en las próximas horas. El Cacique tendrá a Héctor Tapia en su banca este fin de semana, pero con un entrenamiento postergado mientras se toman decisiones.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo se prepara, ahora con Héctor Tapia al mando de forma interina, para lo que será su próximo partido en la Liga de Primera. El Cacique debe visitar a Palestino este viernes 22 de agosto con horario por definir.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera

