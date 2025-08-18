Cristián Zavala vive un renacer en el fútbol chileno y de la mano de uno de los punteros de la temporada, Coquimbo Unido. Los piratas vienen de un importante triunfo ante Everton para tomar distancia de Universidad de Chile en la tabla.

Pero el atacante tiene un nuevo aire en el puerto, destacando también en el partido antes mencionado con un buen rendimiento, asistiendo en los dos goles ante los ruleteros.

El exDeportes Melipilla está a préstamo en los aurinegros hasta final de año, por lo que deberá volver a Colo Colo una vez que termine la temporada. Pero es de la mano de Esteban González que vive un lindo presente.

La inesperada confesión de Cristián Zavala: ¿Con palo a Jorge Almirón?

Cuando finalizó el partido de Coquimbo Unido ante Everton en el Francisco Sánchez Rumoroso, Cristián Zavala también fue llamado para conversar con la transmisión de TNT Sports, acompañado de Diego Sánchez.

Al ser consultado por la llegada a los piratas, Zavala no dudó del apoyo del Mono. “Bien, bien. Bueno, desde el primer día, el Mono y todo en verdad me ayudaron mucho. Sabían que venía de un momento complicado y creo que me acoplaron bien”, dijo el jugador a la señal deportiva.

Cristián Zavala asistió en los dos goles de Coquimbo Unido ante Everton por la Liga de Primera. Foto: Photosport.

Y luego viene la confesión y un palo a Jorge Almirón que no pasó por alto, ya que dejó entrever una comparación potente entre los entrenamientos que se hacen en Coquimbo Unido como en Colo Colo.

“Estoy orgulloso de ellos de cómo me recibieron y feliz con el trabajo que se demuestra en cancha. No pensé que fueran a hacer tan exigentes los entrenamientos y la verdad es que como lo dijo el Mono la semana pasada, no sé cómo corren, la verdad es que no sé cómo corren”, señaló Zavala.

Finalmente, le preguntan por el apoyo de sus compañeros en los últimos compromisos. “Creo que cada vez el apoyo, es más. Bueno, yo que jugué acá siempre ha sido con harta gente. Nosotros se lo debemos a ellos, que lo disfruten y que se vean reflejados en nosotros que lo estamos haciendo de buena manera”, cerró el aún jugador del Cacique.

