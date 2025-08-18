Un nuevo papelón sumó Colo Colo el pasado sábado, porque Universidad Católica le dio un baile en el estadio Monumental y le ganó por 4-1, lo que trajo consecuencias: el despido de Jorge Almirón.

Pese a que el entrenador argentino había dejado de trabajar hace meses, seguía a la cabeza del cuadro albo, pero ya no se sentará más en la banca tras el bochornoso espectáculo que dio su equipo ante su público en un clásico.

Almirón se va de Colo Colo, aunque aún resta definir con cuánta plata se irá en el bolsillo, debido a que tienen que pagarle una jugosa indemnización.

La reunión para echar a Almirón y empezar a elegir al nuevo DT de Colo Colo

El sábado el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, tuvo las primeras conversaciones con el representante del estratega, Pablo del Río, con quien llegarán a un acuerdo para el despido de Jorge Almirón.

ByN suele hacer todo lento, es por ello que recién este martes habrá una reunión de directorio, según confirmó uno de los miembros de la mesa Carlos Cortés, a El Mercurio.

“Hay que buscar una salida para el técnico que deje conforme a las partes. Con posterioridad, buscar un reemplazante. Eso se determinará en el directorio del martes”, explicó el directivo.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo sufrió ante la UC. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Luego, Cortés contó que el suspendido gerente deportivo de Colo Colo, Daniel Morón, será el encargado de plantear las alternativas para reemplazar al malogrado entrenador saliente.

“Será el gerente deportivo, Daniel Morón, quien tendrá que proponer al directorio las alternativas que estime más convenientes, y que sea compatible el querer hacerlo con el poder realizarlo”, contó Carlos Cortés.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo está a la deriva y este sábado tiene un duro partido ante Palestino, mientras que el 31 de agosto vivirá el Superclásico contra Universidad de Chile.