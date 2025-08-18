Coquimbo Unido derrotó por 2-1 a Everton en el Francisco Sánchez Rumoroso y se mantiene en la cima de la tabla, ahora con 9 puntos de ventaja sobre Universidad de Chile, su escolta.

El cuadro pirata está comandado impecablemente por el DT Esteban González, que en la conferencia de prensa post partido habló de fútbol y las cualidades que tuvo el elenco para vencer a los ruleteros.

“Cuando nosotros hablamos de partido trabajado, es mucho por el duelo en los costados, con igualdad numérica. Por eso destaco el gol anulado en el primer tiempo, porque ahí hicimos un 2 contra 1 por fuera, que era lo que teníamos que hacer”, comenzó señalando.

Agregó que “después van quedando espacios en el 2° tiempo, en ese momento el equipo sabía lo que debía hacer. Saltábamos la primera línea del rival y tenían claro que debían buscar el doblaje por fuera”.

El Chino González tiene a Coquimbo como sólido líder del torneo

Los tres jugadores claves de Coquimbo

El Chino González indicó luego que hubo tres jugadores muy importantes en la ofensiva del líder del torneo. “La movilidad de Cristián (Zavala) fue gravitante en el uno contra uno”, señaló sobre el primero de sus jugadores.

Luego nombró dos más. “Lo de Matías (Palavecino) en la zona de llegada y Cecilio (Waterman) de mantener ocupados a los dos centrales, para mantenerlos ocupados y liberar así espacios a la espalda de Berríos y Madrid”, señaló.

Palavecino, una de las figuras de Coquimbo Unido

“Esa diferencia debíamos marcar. Por eso fue un partido muy trabajado. En los duelos fuimos superiores y gravitantes a la hora de definir, el equipo debe identificar los momentos de un desmarque para doblar por banda”, sostuvo.

Al final habló específicamente de Zavala. “Era el jugador que andábamos buscando, un especialista por derecha y ese era Cristián, lo carecíamos porque teníamos jugadores a perfil cambiado”, manifestó.

Sobre el ex Colo Colo agregó que “entiende que debe ser un aporte desde la trinchera que esté, pero no destaco a un jugador por sobre el equipo, sería egoísta con los demás”.

Finalmente le dejó un mensaje a la hinchada de Coquimbo. “El hincha ve que los jugadores se entregan por completo, tenemos variantes y con los cambios el equipo entiende los momentos”, sentenció sobre la ilusión de ganar su primera estrella.

