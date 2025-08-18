La historia entre Colo Colo y Jorge Almirón terminó. El técnico argentino, con una eliminación de Copa Libertadores en el bolsillo y diversas polémicas, no tenía mucho más margen y, tras la estrepitosa caída frente a U. Católica, no le quedó más que armar sus maletas para dejar el club.

Las partes ya alcanzaron un acuerdo de palabra para la salida del DT y solo falta la oficialización tras una reunión de Blanco y Negro. Se espera que los directores se junten este martes 19 y confirmen, además, al técnico interino.

Por su lado, Jorge Almirón también tendrá que tomar decisiones respecto a su futuro. Con el Cacique, no fue un año fácil. Quedó eliminado de la peor forma en la Copa Libertadores y muy lejos de renovar su título en el torneo nacional chileno. ¿Y qué viene para él?

Al otro lado de la cordillera llaman su nombre. Parece increíble, pero algunos hinchas de Boca Juniors piden el regreso de Jorge Almirón ante las dudas del proceso de Miguel Ángel Russo, quien recién obtuvo su primer triunfo al mando del equipo después de más de dos meses.

Jorge Almirón deja Colo Colo y lo llaman los hinchas de Boca

“Lo traigo”, “Jorge, es por acá” y “quiere revancha” son algunos de los mensajes que dejan los hinchas de Boca Juniors al despedido DT de Colo Colo.

Obviamente, el pedido no es unánime. Entre los fanáticos del Xeneize aún está el recuerdo de la final perdida en la Copa Libertadores y otras polémicas que dejó el entrenador en su paso por el club. Habrá que ver cuál es el futuro de Jorge Almirón después de dejar Chile.