Colo Colo comienza a pensar en el futuro después de Jorge Almirón. La estrepitosa caída frente a U. Católica condenó al entrenador argentino, quien confirmó su adiós en conferencia de prensa, y obligó al Cacique a buscar soluciones de manera inmediata.

“Tenemos un acuerdo con Jorge para una salida armoniosa“, comunicó Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, tras la goleada en el Monumental.

Así, lo que el timonel de los albos esperaba desde la caída con Racing y eliminación de la Copa Libertadores pasó. Ahora, la dirigencia debe ponerse de acuerdo en quién tomará el equipo para el partido contra Palestino, a disputarse este viernes 22 en La Cisterna.

Entre las posibilidades para un interino, la más obvia es la de Héctor Tapia. El actual jefe de las series menores de Colo Colo ya ha estado en el cargo anteriormente. Ahora, el mismo Mosa dio una señal sobre su designación, según revelaron desde Radio ADN.

¿Definido el próximo entrenador de Colo Colo?

El periodista Cristián Alvarado reveló que, este domingo, Aníbal Mosa sostuvo una larga reunión con Héctor Tito Tapia en la Casa Alba. Durante esta mañana, el jefe técnico del fútbol joven de Colo Colo también estuvo supervisando los partidos de la Sub 18 y la Sub 20 en Macul.

Se esperan novedades sobre el futuro de la banca colocolina en las primeras horas de este lunes 18. Todo indica que Héctor Tapia comandará el entrenamiento de los jugadores en el inicio de la semana y dirigirá contra Palestino el viernes 22.