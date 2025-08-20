Es tendencia:
El Preparador Físico de Héctor Tapia pide respeto por Arturo Vidal: “Lo subestiman”

Juan Ramírez lamentó las teorías que relacionan su fallida llegada a Colo Colo por el trabajo que mantiene con el King

Por Felipe Pavez Farías

Juan Ramírez trabajó con Vidal y otros seleccionados. Actualmente prepara a Pavez, Cepeda, Amor y Edu Vargas entre otros
© InstagramJuan Ramírez trabajó con Vidal y otros seleccionados. Actualmente prepara a Pavez, Cepeda, Amor y Edu Vargas entre otros

Juan Ramírez fue determinante en el rechazo de Héctor Tapia al interinato en Colo Colo. El DT pidió a su Preparador Físico pero desde ByN rechazaron la petición. Por lo que ahora se harán cargo Hugo González y Luis Pérez. 

Medida que el PF lamentó ya que fueron parte del cuerpo técnico que ganó la estrella 30. Incluso habían planificado trabajos posteriores con las divisiones inferiores y así seguir la misma línea de preparación.

Se entiende que dijeran para qué Héctor iba a llevar a un PF por dos partidos. Pero hicimos el proyecto junto a Héctor del fútbol joven. Si duraba dos partidos volvía a ese lugar con Héctor. Esto fue luchas de poderes, pero son especulaciones”, lamentó en conversación con Radio ADN. 

El descargo del PF de Arturo Vidal

Pero Ramírez también abordó su relación con Arturo Vidal. Lo que habría sido determinante también en su fallida llegada. Es que su relación con el King, junto con otros jugadores del plantel, desató una guerra interna y que finalmente terminó con de la peor forma. 

De verdad prefiero sacar la situación de Arturo, me llevaban para un rol profesional. Es subestimar a Arturo. Si el primer jefe del área física fui yo en Blanco y Negro, llegué con Jozic y Pollo Véliz”, lanzó de entrada a Los Tenores.

No era llevar al PF de Vidal, pero sí fui el primer jefe del área física de ByN no es llevar a cualquiera. Logramos un título con Tito Tapia en el que estaban Villar y Paredes, un equipo de peso. Si me pidió, era por confianza”, sentenció dejando en claro que no el Bicampeón de América no había intervenido para ayudar en su llegada.

