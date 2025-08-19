Jorge Almirón ya es historia en Colo Colo. Aníbal Mosa detalló este martes que el ciclo del entrenador argentino llegó a su fin luego de la humillante goleada ante Universidad Católica por 4-1.

La plana mayor de Blanco y Negro se aburrió de los constantes malos resultados y puso punto final al paso del argentino en la banca alba, llegando a un acuerdo entre las partes.

Sin embargo, una noticia dio vueltas en las últimas horas, pero también sorprendió a todos. Si bien se hablaba de Héctor Tapia como interino, su nombre finalmente no será quien asuma tras Almirón.

Las fuertes razones de Colo Colo para no poner a Héctor Tapia como bombero

El presidente de Blanco y Negro ratificó en un punto de prensa que será Hugo González con Luis Pérez los encargados de dirigir a Colo Colo, al menos, en los próximos dos partidos.

Pero, ¿por qué la dupla antes mencionada y no Tito Tapia que registraba buenos números en su paso en la banca del Cacique? Las razones que esgrimen en el Monumental son fuertes.

Aníbal Mosa detalló ante los medios en el Estadio Monumental que, efectivamente, Tapia era una alternativa tras la salida de Jorge Almirón cuando se concretara.

“Tapia fue opción, me lo preguntaron ayer y era muy válida, pero decidimos que el trabajo con los juveniles no lo queríamos interrumpir. Aceptamos la propuesta de Daniel Morón”, dijo Mosa.

Héctor Tapia no asumirá en la banca de Colo Colo y explican las razones detrás de la decisión. Foto: Photosport.

Luego, el empresario de origen sirio detalló que “no queríamos vestir un santo para desvestir a otro. El trabajo que está haciendo Tito con los juveniles es serio, importante y por el que hemos tenido avances”.

En ese sentido, Mosa agrega que buscan dar importancia al trabajo a las bases formativas de Colo Colo, y desconcentrar a Tapia iba en contra de ese plan.

“Queremos darle importancia al fútbol joven y no queríamos sacarlo de foco.

Tito y toda la gente del club siempre han estado dispuestos a ayudar al club en las buenas y malas. Esta fue una decisión dirigencial”, cerró el puertomontino.