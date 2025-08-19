Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Lucas Bovaglio sorprende a todos y esto dice sobre la salida de Jorge Almirón en Colo Colo

Palestino será el próximo rival de los albos en la Liga de Primera. Y su DT, Lucas Bovaglio, sorprende a todos con una reflexión sobre la salida del técnico albo.

Por Miguel Gutiérrez

La salida de Jorge Almirón se concreta este martes y esto dice el técnico de Palestino.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTLa salida de Jorge Almirón se concreta este martes y esto dice el técnico de Palestino.

Colo Colo concreta este martes la salida de Jorge Almirón como director técnico. El ciclo del argentino llegó a su fin tras caer de forma inapelable por 4-1 ante Universidad Católica en el Estadio Monumental.

Su puesto será ocupado, de forma interina, por una dupla que ya había asumido con anterioridad: Hugo González y Luis Pérez, al menos por los próximos encuentros.

Uno de ellos será ante Palestino, el que está programado para este viernes 22 de agosto, y en la previa del compromiso desde el cuadro de colonia sorprenden con palabras sobre el técnico saliente del Popular.

Vuelco total: Héctor Tapia rechaza interinato y asumen dos históricos de Colo Colo

ver también

Vuelco total: Héctor Tapia rechaza interinato y asumen dos históricos de Colo Colo

Esto dice Lucas Bovaglio sobre la salida de Jorge Almirón de Colo Colo

Colo Colo tendrá que visitar a los árabes sin Jorge Almirón en la banca y fue así que Lucas Bovaglio, técnico de Palestino, sorprende a todos con varias reflexiones sobre quien fuera el DT de los albos.

No solo Almirón: otros dos técnicos dejan sus bancas sorpresivamente en martes negro para el fútbol chileno

ver también

No solo Almirón: otros dos técnicos dejan sus bancas sorpresivamente en martes negro para el fútbol chileno

En conversación con Los Tenores de Radio ADN, Bovaglio reconocen que la salida del exentrenador de Boca Juniors del Estadio Monumental no es una muy buena noticia.

“El cambio de entrenador lamentablemente para nosotros no es una buena noticia”, reconoce el DT a la 91.7. “Nos pasó esta temporada con Católica también. Nosotros habíamos analizado profundamente al rival y en la semana cambió de entrenador“, agrega.

Publicidad
Jorge Almirón dice adiós a Colo Colo tras un año y medio. Foto: Felipe Zanca/Photosport.

Los técnicos interinos generalmente tratan de dar su impronta y te cambia algunos aspectos del juego, que seguramente nos va a pasar este viernes con Colo Colo”, reconoce Bovaglio.

“Como lo declaró Almirón, esta situación va a descomprimir un poco el ambiente que se vive ahí. Los jugadores van a vivir el partido con un aire renovado y la jerarquía es indiscutible. Seguramente el escollo para nosotros va a ser muy alto”, complementa.

Publicidad
Revelan la millonaria cifra que ByN desembolsará por la salida de Jorge Almirón de Colo Colo

ver también

Revelan la millonaria cifra que ByN desembolsará por la salida de Jorge Almirón de Colo Colo

Las reflexiones de Bovaglio sobre el trato al técnico saliente de Colo Colo

Además, señaló como, desde su distancia percibe la imagen de quien dirigiera a Boca Juniors y su forma de salir del Monumental por parte de la dirigencia alba.

“No lo puedo hablar tampoco en profundidad porque desconozco la interna y muchos detalles. Uno lo que ve de afuera es un ciclo que sí se fue apagando y desgastando”, puntualiza el DT de Palestino.

El hilarante momento del candidato a la banca de Colo Colo con Esteban Pavez: “Un pollo sin cabeza”

ver también

El hilarante momento del candidato a la banca de Colo Colo con Esteban Pavez: “Un pollo sin cabeza”

También admite que “hasta la imagen misma de Jorge, alguien que se fue tan arriba la temporada pasada con un semestre impresionante y toda la ilusión que tenían en este año del centenario, de poder pelear torneos internacionales, se diluyó muy rápido”.

Publicidad

Finalmente, Bovaglio señala que “con todo lo que genera Colo Colo, que prácticamente los objetivos deportivos se hayan caído tan pronto en una temporada, hace que el resto de la temporada sea una mochila muy difícil de sostener“.

Lee también
Mosa manda palo al Bloque Vial por demora en la salida de Almirón
Colo Colo

Mosa manda palo al Bloque Vial por demora en la salida de Almirón

"No me interesa": la frase de Lucho Pérez antes de asumir en Colo Colo
Colo Colo

"No me interesa": la frase de Lucho Pérez antes de asumir en Colo Colo

¿Con Tabilo? Confirman a dos latinos para el Team Mundial en la Laver Cup
Tenis

¿Con Tabilo? Confirman a dos latinos para el Team Mundial en la Laver Cup

Sabrosos detalles de Alexis en Udinese: de "amistoso familiar" a "entrenar solo"
Alexis Sánchez

Sabrosos detalles de Alexis en Udinese: de "amistoso familiar" a "entrenar solo"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo