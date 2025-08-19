Colo Colo concreta este martes la salida de Jorge Almirón como director técnico. El ciclo del argentino llegó a su fin tras caer de forma inapelable por 4-1 ante Universidad Católica en el Estadio Monumental.

Su puesto será ocupado, de forma interina, por una dupla que ya había asumido con anterioridad: Hugo González y Luis Pérez, al menos por los próximos encuentros.

Uno de ellos será ante Palestino, el que está programado para este viernes 22 de agosto, y en la previa del compromiso desde el cuadro de colonia sorprenden con palabras sobre el técnico saliente del Popular.

ver también Vuelco total: Héctor Tapia rechaza interinato y asumen dos históricos de Colo Colo

Esto dice Lucas Bovaglio sobre la salida de Jorge Almirón de Colo Colo

Colo Colo tendrá que visitar a los árabes sin Jorge Almirón en la banca y fue así que Lucas Bovaglio, técnico de Palestino, sorprende a todos con varias reflexiones sobre quien fuera el DT de los albos.

ver también No solo Almirón: otros dos técnicos dejan sus bancas sorpresivamente en martes negro para el fútbol chileno

En conversación con Los Tenores de Radio ADN, Bovaglio reconocen que la salida del exentrenador de Boca Juniors del Estadio Monumental no es una muy buena noticia.

“El cambio de entrenador lamentablemente para nosotros no es una buena noticia”, reconoce el DT a la 91.7. “Nos pasó esta temporada con Católica también. Nosotros habíamos analizado profundamente al rival y en la semana cambió de entrenador“, agrega.

Publicidad

Publicidad

Jorge Almirón dice adiós a Colo Colo tras un año y medio. Foto: Felipe Zanca/Photosport.

“Los técnicos interinos generalmente tratan de dar su impronta y te cambia algunos aspectos del juego, que seguramente nos va a pasar este viernes con Colo Colo”, reconoce Bovaglio.

“Como lo declaró Almirón, esta situación va a descomprimir un poco el ambiente que se vive ahí. Los jugadores van a vivir el partido con un aire renovado y la jerarquía es indiscutible. Seguramente el escollo para nosotros va a ser muy alto”, complementa.

Publicidad

Publicidad

ver también Revelan la millonaria cifra que ByN desembolsará por la salida de Jorge Almirón de Colo Colo

Las reflexiones de Bovaglio sobre el trato al técnico saliente de Colo Colo

Además, señaló como, desde su distancia percibe la imagen de quien dirigiera a Boca Juniors y su forma de salir del Monumental por parte de la dirigencia alba.

“No lo puedo hablar tampoco en profundidad porque desconozco la interna y muchos detalles. Uno lo que ve de afuera es un ciclo que sí se fue apagando y desgastando”, puntualiza el DT de Palestino.

ver también El hilarante momento del candidato a la banca de Colo Colo con Esteban Pavez: “Un pollo sin cabeza”

También admite que “hasta la imagen misma de Jorge, alguien que se fue tan arriba la temporada pasada con un semestre impresionante y toda la ilusión que tenían en este año del centenario, de poder pelear torneos internacionales, se diluyó muy rápido”.

Publicidad

Publicidad

Finalmente, Bovaglio señala que “con todo lo que genera Colo Colo, que prácticamente los objetivos deportivos se hayan caído tan pronto en una temporada, hace que el resto de la temporada sea una mochila muy difícil de sostener“.