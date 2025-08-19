Tras un pésimo 2025, Colo Colo finalmente concretará este martes la salida de Jorge Almirón de la banca alba. El acuerdo llega casi tres meses después de que se anunciara su público despido, el cual no se pudo cerrar por desacuerdos en los montos de indemnización.

En aquel momento, se habló de que el ex técnico de Boca Juniors exigía cerca de 3 millones de dólares para dejar el cargo, una cifra que paralizó las negociaciones por casi 90 días hasta ahora.

Sin embargo, el desastroso segundo semestre de Colo Colo, que lo tiene en la zona media del Torneo Nacional, y en especial la dura derrota por 1-4 ante la UC, terminaron por sentenciar el futuro de Almirón. Esto reactivó las tratativas, y La Tercera reveló recientemente el acuerdo al que ByN llegó con el representante del DT.

Esto pagará Colo Colo para la salida de Jorge Almirón

El mencionado periódico adelantó que ahora el DT argentino estaba dispuesto a ceder en la parte económica para dejar la banca del Cacique y así descomprimir el ambiente, por eso es que, en cuestión de horas del mismo sábado por la noche, luego de la dolorosa derrota ante la UC, ambas partes tenían un acuerdo.

El entendimiento entre Almirón y Blanco y Negro, finalmente, consiste en un pago de US$ 1 millón como indemnización y en cuotas al ex técnico de Lanús y Boca Juniors , entre otros clubes.

Cantidad inmensamente menor que los cerca de US$ 3 millones que pidió en mayo pasado y los 2,6 millones que le correspondía percibir si cumplía la totalidad de su contrato, hasta diciembre del 2026.

Ahora, con la salida de Almirón confirmada, el nombre que sucederá al ex Boca es Héctor Tapia. El exjugador y también técnico de Colo Colo ejercerá en un principio como “Bombero” ante Palestino y Universidad de Chile, para posteriormente regresar a su labor como jefe de las divisiones menores del club, cargo al que llegó en febrero pasado.