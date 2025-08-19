La salida de Jorge Almirón de Colo Colo da por iniciada la danza de nombres en la búsqueda de un nuevo DT en el Monumental. A pesar de que ya se ratificó la cantidad de partidos en estará como interino Héctor Tapia, en Blanco y Negro no quieren que esto se alargue demasiado.

Por lo mismo, los diferentes boques le la concesionaria ya trabajan en las opciones para suceder al entrenador argentino. La idea en el Cacique es salvar los muebles en esta desastrosa temporada y apuntar a levantarse en el 2026.

De momento hay dos nombres al interior de Blanco y Negro. Mientras Juan Pablo Vojvoda gusta en el bloque liderado por Aníbal Mosa, en el llamado bloque Vidal, encabezado por Alfredo Stöhwing, tienen a Pablo Sánchez como su principal carta.

Sin embargo, hay una tercera vía en la concesionaria que controla los destinos albos, siendo específicamente el de Gustavo Quinteros. El santafesino cuenta con un apoyo minoritario, pero apoyo de todos modos en el Cacique.

ver también La frase que acerca a Gustavo Quinteros a Colo Colo para reemplazar a Jorge Almirón: “Me gustaría volver”

El bloque de ByN que quiere a Quinteros como nuevo DT albo

Según información entregada en Directv Sports, el nombre del ex Vélez Sarsfield y Gremio de Porto Alegre está siendo apoyado por el Club Social y Deportivo Colo Colo, quienes tienen dos votos al interior del directorio de Blanco y Negro.

Cabe recordar que Quinteros fue el DT del Cacique entre 2021 y 2022, periodo en que el CSD se hizo cargo de la llevar la presidencia en la concesionaria. Mal no le fue, ya que se consagró campeón de la Copa Chile y logró clasificar a la Copa Libertadores tras salvarse del descenso.

Publicidad

Publicidad

Gustavo Quinteros cuenta con algo de apoyo en Colo Colo para reemplazar a Jorge Almirón. | Foto: Photosport.

Los números de Gustavo Quinteros en Colo Colo

El santafesino dirigió entre el 2020 y 2023 un total de 154 partidos en el Monumental, donde logró 79 victorias, 42 empates y tuvo 33 caídas, lo que se traducen en un 60,39% de rendimiento. Con el Cacique el DT ganó un título de Primera División, dos Copa Chile y una Supercopa.

ver también Sacan a Quinteros y a Guede del radar albo: “Colo Colo tiene que salir del círculo vicioso”

El próximo partido de Colo Colo

Los albos regresarán a la acción el viernes 22 de agosto desde las 15:00 horas ante Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna. Este encuentro será válido por al fecha 21 de la Liga de Primera 2025.

Publicidad