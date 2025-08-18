Es el tema del momento en el fútbol chileno. Parecía que Colo Colo y Jorge Almirón seguirían pegados como siameses, pero, tras la debacle ante Universidad Católica, se dio un paso firme en su salida del club.

El propio Jorge Almirón dio su brazo a torcer y manifestó su apertura hacia la salida. La puerta la mostraba Aníbal Mosa y el DT del Cacique simplemente, esta vez, seguía el ademán.

Pero, una vez sacado el “cachito” de Jorge Almirón, hay que saber qué hacer. Y ya se empieza a hablar de quién ocupará la banca ardiente del equipo popular. Uno que tiene ideas propias al respecto es el reconocido periodista deportivo, Coke Hevia.

Coke Hevia da los lineamientos que debería seguir el próximo DT de Colo Colo

En conversación exclusiva con RedGol, Coke Hevia se refirió a lo que vendrá en Colo Colo tras la, aún no concretada, salida de Jorge Almirón. Es cosa de días para que esto sea una realidad y el periodista pide que el equipo albo busque bien.

“Considerando el plantel que tiene y lo que debiera pasar el otro año, yo creo que el DT que debería venir es uno que confíe en los jugadores de inferiores. Si no, va a ser un círculo vicioso del que Colo Colo no va a salir nunca“, señaló el periodista, que anticipó a quienes sacaría de la candidatura a técnico.

“Yo no soy mucho de las segundas partes. Entonces, sacaría a Guede y a Quinteros, que yo sé que van a andar dando vueltas“, añadió el conductor de Pauta de Juego, entrevistado por Paulo Flores.

Los nombres favoritos de Coke Hevia

“De los nombres que hay en el mercado, yo sé que va a sonar Vitamina Sánchez, por un tema de plata. Pero, a mí los que más me gustan son Vojvoda y Zubeldía. Creo que son técnicos a la altura de Colo Colo y que saben utilizar las divisiones menores“, analizó Hevia.

“Colo Colo tiene que depurar el equipo y darle espacio a los jugadores de las divisiones menores. Además, con los extranjeros que se tiene que quedar es con Aquino y Correa“, cerró el periodista.

Juan Pablo Vojvoda quedó sin trabajo tras ser despedido de Fortaleza | Getty Images

