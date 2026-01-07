A pesar de que nunca se pudo comprobar realmente el estrecho lazo que vincula a Fernando Felicevich y Gustavo Quinteros, el DT habló públicamente de esa relación cuando estaba al mando del plantel profesional de Colo Colo. Todo ocurrió porque se viralizó una fotografía donde se los veía juntos.

Fue en plena época de pandemia. Es más, ambos aparecían en la imagen con mascarilla, requisito ineludible por aquellos años cuando el coronavirus azotaba al mundo. “En la búsqueda de jugadores y en la búsqueda de incorporaciones uno tiene relaciones con empresarios y trata de buscar opciones”, dijo Quinteros.

Pues bien, esa relación reflotó por estos días en Argentina. El entrenador argentino-boliviano lleva a cabo la pretemporada en Independiente de Avellaneda, donde dirige a cuatro chilenos. Mientras tanto, FeFe sumó a su catálogo de talentos a un mediocampista uruguayo.

Fernando Felicevich pasó a representar a un uruguayo de 27 años. (Andres Pina/Photosport).

Se trata de Nicolás Fernández, apodado el Indio. Tiene 27 años y milita en Godoy Cruz, que acaba de descender a la Primera Nacional, la segunda categoría del balompié trasandino. Por eso mismo, el charrúa quiere cambiar de aires y salir del Tomba.

Nicolás Fernández en acción ante Leonardo Gil por la Copa Libertadores 2024, donde Colo Colo eliminó a Godoy Cruz. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Allí entró en la escena el poderoso agente dueño de Vibra Fútbol. “Decidió cambiar a su histórico agente uruguayo para pasar a la agencia de Fernando Felicevich, que le prometió un salto futbolístico”, contó el periodista Nahuel Ferreira en X.

Felicevich suma a Nicolás Fernández y lo lleva al… ¿Independiente de Quinteros?

Así las cosas, Fernando Felicevich tiene entre sus misiones encontrarle un nuevo club a Nicolás Fernández y, cómo no, Gustavo Quinteros salió al baile. “Tiene mucha llegada en Independiente, ojo acá”, aseguró Ferreira, siempre en la ex red social del pajarito.

Y tiene razón: FeFe representa a Felipe Loyola, quien está a punto de ser traspasado al Santos de Brasil en un monto millonario, aunque no está muy claro cómo será la repartición de las ganancias. Otro del Rojo que figura en la carpeta de Vibra Fútbol es Pablo Galdames, aunque en sociedad con Leonardo Rodríguez.

Eso sí, por ahora en el Rey de Copas no agilizan la búsqueda de un mediocampista, pero todo puede cambiar si sale Pipe Loyola al Brasileirao. Aunque Quinteros encontró una buena razón para sonreír en las últimas horas: Independiente renovó el vínculo del uruguayo Rodrigo Fernández Cedrés por dos temporadas. Y tiene relativamente cubierta esa zona. El tiempo dirá…

Así quedó Independiente en la tabla de la Liga Profesional de Argentina 2025

Independiente de Avellaneda no logró ni siquiera clasificar a la postemporada: el equipo se derrumbó tras quedar eliminado ante Universidad de Chile en la Copa Sudamericana.