En una teleserie que lleva meses en el fútbol chileno, uno que recibió un mazazo fue Fernando Felicevich. El popular representante de jugadores perdió a una figura clave y exportable tras polémico fichaje que no llegó a buen puerto.

Se trata de Esteban Matus, el lateral zurdo de Audax Italiano, quien estuvo listo en U de Chile en el mercado invernal reciente. Y literal estuvo todo acordado, por lo que su frustrado fichaje generó una demanda de los tanos a la U.

Audax acusó a los azules de deberle 800 mil dólares por el acuerdo de la transferencia del jugador, que en es entonces representaba el argentino Felicevich. Por eso, Matus decidió romper relaciones y tiene “nueva casa” en esa materia.

Cambiaron a Felicevich por rival directo

Esteban Matus cortó relaciones con Fernando Felicevich y su empresa representante, luego del caído fichaje en la U. La teleserie incluye una demanda de Audax a los azules, mientras el jugador tiene nueva casa de representación.

“Le damos la bienvenida a Esteban Matus, jugador profesional de Audax Italiano. ¡Muchas gracias por la confianza! Que venga lo mejor”, anunció Uno Sports, la nueva empresa a cargo del jugador.

Uno Sports está comandada por Sergio Gioino y Pablo Lecler, donde cuentan con importantes valores como Lucas Assadi, Carlos Palacios y Darío Osorio. Su cercanía con U de Chile es tema también, lo que podría traer una revancha para el jugador a futuro.

Matus sigue siendo pieza clave en el Audax Italiano que está en posiciones de clasificación a Copa Sudamericana. Este año ha jugado 26 partidos y anotó tres goles, siendo una figura exportable a sus 23 años.

