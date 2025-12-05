El Campeonato Nacional está a tan solo una fecha de terminar y con ello, los distintos clubes ponen sus ojos en las posibles figuras que podrían llegar a reforzarlos la próxima temporada y, en ese sentido, revelan que Esteban Matus de Audax Italiano está siendo sondeando por uno de los rivales de los itálicos.

El jugador estaría en el radar de Universidad Católica según reveló el medio Tano Noticias y Punto Cruzado. “Al lateral de 23 años lo ven con buenos ojos para suplir la inminente salida de Eugenio Mena. El nombre de Esteban lo tienen en carpeta del elenco “Cruzado” hace ya algunas semanas”.

¿Saldrá Matus de Audax?

El medio revela que su salida no será tan sencilla, ya que el club que lo fiche tendrá que desembolsar una importante suma de dinero. “Lo que sí, para que Esteban salga de Audax, el equipo encabezado por Juan Tagle, tendría que pagar la totalidad del pase del jugador al equipo Audino, ya que Esteban, tiene contrato hasta el 2027 con los “Italianos”.

La vez que Matus casi llegó a la U

Hace algunas semanas, el jugador habló sobre su fallida llegada a los azules, donde sonó como el posible reemplazante de Matías Sepúlveda que estaba cerca de saltar a Brasil, pero este no pudo concretarse y por ende, Matus siguió en Audax.

En conversación con Radio ADN, el jugador señaló: “Tema superado. Elegí quedarme en Audax porque estábamos haciendo las cosas muy bien, yo con un muy buen nivel y primeros acá, en mi casa. Preferí quedarme antes que irme allá a pelear un puesto de suplente si es que el Tucu no se iba” comentó.

