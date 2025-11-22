La frustrada llegada de Esteban Matus a U. de Chile fue una de las teleseries que marcó el pasado mercado de fichajes. Todos daban por listo al defensor en el plantel azul, al mismo tiempo que Matías Sepúlveda tenía un pie fuera del club, pero ninguna de las operaciones se dio.

Finalmente, Esteban Matus se quedó en Audax Italiano, donde fue fundamental para el triunfo de Everton este viernes 21. Fue justo después de ese encuentro que el lateral izquierdo contó detalles de lo que sucedió, y aseguró que fue su decisión no irse a la U y mantenerse en Audax.

“Tema superado. Elegí quedarme en Audax porque estábamos haciendo las cosas muy bien, yo con un muy buen nivel y primeros acá, en mi casa. Preferí quedarme antes que irme allá a pelear un puesto de suplente si es que el ‘Tucu’ (Matías Sepúlveda) no se iba“, dijo a Radio ADN.

“Siempre he querido hacer las cosas bien acá“, ratificó Esteban Matus, agregando que U. de Chile lo quería incluso si la operación de Matías Sepúlveda a Brasil no se concretaba: “Me dijeron que querían llevarme aunque no se fuera el “Tucu”, pero yo tomé la decisión de quedarme en Audax”.

Esteban Matus habla de su frustrada llegada a U. de Chile

“Tuve que tener mucha cabeza, dedicarme solo a jugar. Era imposible no ver que sonabas en un club grande, intenté enfocarme. Bajé el nivel, pero pude retomarlo”, relató también Esteban Matus, quien ha jugado todos los partidos con Audax desde entonces.

En todo caso, declaró que “estos colores siempre me han representado, pero quiero que mi carrera surja y eso implica que en algún momento implicará salir”.

