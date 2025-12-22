Qué difícil evaluar lo que viene de pasar con Gustavo Álvarez en la Universidad de Chile. Según trascendió, el DT del Romántico Viajero se sirvió de un resquicio legal y dejará la banca azul pagando apenas 200 mil dólares, en tres cuotas.

La cláusula dentro del contrato establecía que Universidad de Chile podía tomar de manera unilateral la decisión de extender o no el vínculo del entrenador tuna vez finalizada la Liga de Primera 2025. Al ser una decisión unilateral esto fue lo que, finalmente, dejó en total libertad a Gustavo Álvarez, al tratarse de una situación prohibida en el fútbol.

Todo indica que, tras la aprobación de la directiva de Azul Azul, Gustavo Álvarez se irá sin tener que desangrarse pagando dinero. Esto, tras declararle su amor eterno a la Universidad de Chile, con frases sacadas del álbum “Sin daños a terceros” de Ricardo Arjona.

Señalan el punto de quiebre entre la directiva y Gustavo Álvarez

De una sonrisa picarona a una cara de tres metros, en cosa de meses. El semblante de Gustavo Álvarez se modificó por completo en la banca de la Universidad de Chile y esto ha llevado a múltiples especulaciones.

Una reciente versión fue lanzada por Fernando Agustín Tapia en Pauta de Juego. El periodista aseguró que todo habría comenzado a irse a las pailas cuando no se pudo traer a un jugador requerido por el técnico.

“Esteban Matus estaba emocionado con ir a la U (a mitad de año) y esa negociación se cayó en cadena. Dicen que ese fue el primer punto de quiebre entre Álvarez y la directiva”, enfatizó FAT.

“No se puede decir con total certeza, pero puede indicar que tuvo algo que ver con la decisión de Gustavo Álvarez en última instancia”, remató el periodista de Pauta de Juego.

¿Cómo terminó la Universidad de Chile en la Liga de Primera 2025?

