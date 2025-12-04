Parece extraño, pero es real. Eduardo Vargas se consagró como campeón, aunque no precisamente con Audax Italiano. De todos modos, este título le entrega un histórico registro.

Turboman vive los últimos años de una exitosa carrera. Si bien el 2025 tuvo más sinsabores que alegrías, con un paso en falso por Nacional de Uruguay y lejos de su mejor nivel en los Itálicos, igual se las arregla para obtener un nuevo hito para su trayectoria.

El nuevo título de Eduardo Vargas

Si bien el presente de Eduardo Vargas es en Audax Italiano, su pasado en Nacional no lo suelta, aunque para bien. Resulta que el Bolso fue campeón del fútbol uruguayo y de esta manera, el formado en Cobreloa ganó un nuevo título.

¿Pero cómo? A pesar de que Vargas se encuentra muy lejos de Montevideo, jugó la primera parte del año en el Tricolor e incluso anotó 2 goles en la campaña. Al ser el equipo con más puntos en la anual, el Bolso jugó disputó la final local ante Peñarol de Brayan Cortés y ganó, dándole una copa al oriundo de Renca.

ver también ¿Se queda a jugar la Sudamericana? Esto dijo Eduardo Vargas sobre su futuro en Audax Italiano

Con esta nueva vuelta olímpica gracias a Nacional, Eduardo Vargas llegó a 20 títulos a nivel profesional. De acuerdo a las estadísticas de Luis Reyes, Turboman se consagra como el cuarto jugador chileno con más copas, pisándole los talones a Alexis Sánchez.

El chileno más ganador de todos los tiempos es Arturo Erasmo Vidal. El King tiene 27 títulos y es seguido por Claudio Bravo con 22. Cerrando el podio está Sánchez con 21 y en el cuarto casillero aparece Varguitas. Más atrás quedaron Eduardo Vilches (18), Marcelo Salas, Johnny Herrera, José Pedro Fuenzalida y Benjamín Kuscevic. Todos estos últimos con 16.

Publicidad

Publicidad

Eduardo Vargas sumó un título gracias a su paso por Nacional. Imagen: Getty

Eduardo Vargas todavía tiene la opción de seguir sumando medallas a su vitrina personal. Para esto, su próximo movimiento en el mercado será clave. Podría no seguir en Audax Italiano e incluso se habla de un regreso a Universidad de Chile.