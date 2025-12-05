Este domingo, se define la Liguilla de Primera B, que entregará al segundo equipo que asciende a Liga de Primera, con el duelo que enfrentará a Deportes Concepción contra Cobreloa, en el Estadio Zorros del Desierto de Calama.

El duelo de ida que se disputó en la Región del Biobío congregó a más de 30 mil espectadores, en un duelo que concluyó en igualdad por 1-1 y con la sensación ambiente de que los loínos tienen ventaja para la revancha en suelo nortino.

Por ello, en Concepción quieren dar el zarpazo y sorprender a Cobreloa como forasteros, para lo cual diseñaron un plan que sufrió cambios con el correr de los días, y que incluye la presencia nada menos que del Ejército de Chile.

El llamativo plan de Concepción para enfrentar a Cobreloa

Según reveló a La Tercera, la dirigencia que preside Diego Livingstone buscó aminorar los efectos de la altura de Calama, de 2.260 metros sobre el nivel del mar, para lo cual “se contactó con el Ejército para solicitar una aeronave que permitiera realizar el traslado el mismo día del encuentro”.

“La idea no prosperó por un aspecto administrativo: la solicitud debió ingresarse con 10 días de antelación, para que se alcanzaran a cumplir los plazos establecidos por la Contraloría General de la República en este tipo de materias”, agregó el medio sobre la iniciativa de Concepción.

Ante esta negativa, el cuadro lila trató de aplicar un plan B, como fue la “contratación de un vuelo charter particular“; sin embargo, tampoco resulto. Por lo tanto, viajarán hasta el Norte Grande este sábado y concentrar allá previo al encuentro.

¿Cuándo se juega este encuentro?

El duelo de vuelta por la final de la Liguilla en Primera B entre Cobreloa y Deportes Concepción se disputará este domingo 7 de diciembre desde las 20:15 horas en el Estadio Zorros del Desierto de Calama.

