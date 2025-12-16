Universidad de Chile sigue trabajando en la conformación del plantel para la temporada 2026, con la traba de Gustavo Álvarez. El DT tienen contrato vigente, pero avisó con polémica que no continuará. Lo peor de todo es que el argentino no quiere renunciar ni pagar la cláusula de salida.

A espera de la llegada del nuevo técnico y refuerzos para el plantel, Juan Cristóbal Guarello, Juan Cristóbal Guarello recordó en su sitió la Hora de King Kong los constantes millones que ha pagado la U a Huachipato por fichajes, con Michael Clark a la cabeza de Azul Azul… con la salvedad de tener casi siempre al representante Fernando Felicevich y su empresa Vibra Fútbol como intermediario.

Tal como detalla, la U ha gastado casi 5,9 millones de euros en refuerzos desde el verano de 2022, el primero de Clark como presidente de Azul Azul. Desde ese monto un 69% corresponde a fichajes del rebaño de Fefe.

De hecho seis de los diez jugadores por los que ha pagado la U son parte de Vibra Fútbol con Javier Altamirano, Ignacio Tapia, Israel Poblete y Jeisson Vargas como los más costosos de la era Clark.

La fefedependencia de la U

“La U y Felicevich: una dependencia casi absoluta“, titula el sitio de King Kong agregando que “no es sólo una presencia mayoritaria: es una concentración del gasto”.

“No se trata de incorporaciones de oportunidad ni de jugadores libres que llegan para completar plantel. El rasgo común aparece exclusivamente cuando la U debe pagar por un pase o porcentaje de pase. (…) La secuencia se repite con una lógica reconocible: Huachipato como espacio de valorización deportiva, Vibra como intermediario y Universidad de Chile como comprador final”, complementa.

Guarello analiza el modelo de la U comprarle a Felicevich, ojalá desde Huachipato.

Un dato relevante es que la coincidencia se repite con jugadores en los que la U debe pagar sí o sí, no con jugadores que hayan quedado libres. “El dato clave es que este patrón no incluye a los jugadores que llegaron libres. La coincidencia aparece únicamente cuando hay dinero de por medio. Cuando Universidad de Chile paga, paga casi siempre al mismo lado“, sostiene.

En el caso de Castellón, la U desembolsó 412 mil de euros. Por Ignacio Tapia casi 840 mil euros y por Poblete 618 mil euros, como ejemplo.

“Diez jugadores compró la Universidad de Chile desde que Clark es presidente de Azul Azul: 6 de ellos son de Vibra, abonando casi 4 millones de dólares a las arcas de esa empresa“, sentencia el portal de Guarello.