Universidad de Chile sigue mirando entrenadores en el mercado de fichajes para la temporada 2026, una vez que se ha concretado la salida de Gustavo Álvarez por diferencias con la dirigencia de Azul Azul.

Si bien todavía están en medio de una negociación, por el pago de la cláusula de salida por el año que le quedaba de contrato, siguen revisando nombres para traer el reemplazo.

Uno de los técnicos que apareció como sorpresa en los rumores de la U fue Ariel Holan, quien viene de dejar la banca de Rosario Central en Argentina, pero de inmediato frenaron todo en el Centro Deportivo Azul.

Algo que revela el periodista Cristián Caamaño, quien confirma que hicieron las averiguaciones por sus servicios pero algo hizo que le hicieran la cruz de forma inmediata.

La U recibió malos comentarios de Holan por su último paso en Universidad Católica. Foto: Juan Eduardo Lopez/Photosport

La U se aleja de Ariel Holan

Fue en “Deportes en Agricultura” donde el periodista entregó nuevos detalles de la situación de Ariel Holan y el posible interés de Universidad de Chile, a quien alejó de inmediato.

Todo, porque confirma que dentro de Azul Azul no gustó algunos comentarios que le hicieron por la personalidad del técnico, que hicieron descartarlo de forma rápida para que no sume fuerza.

“Recibieron malos informes de la persona de Holan. Es Paiva la gran carta, no hay otra que la tenga a mano”, explicó en primera instancia.

En ese sentido, profundizó en su comentario: “Las referencias como persona lo liquidaron, aparte de los dos ayudantes que traería, como persona dejó mucho que desear su actuar en Universidad Católica”.

