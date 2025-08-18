Es tendencia:
Fútbol brasileño

Hinchas del Santos exigen a Jorge Sampaoli tras estrepitosa caída ante el Vasco da Gama

En medio de la debacle, los aficionados de este histórico club quisieron demostrar que están convencidos de la solución.

Por Jose Arias

Jorge Sampaoli es pretendido por la hinchada de este equipo.
© Getty ImagesJorge Sampaoli es pretendido por la hinchada de este equipo.

Planchando el buzo. Así debe estar Jorge Sampaoli en estos momentos. Es que el ex técnico de la Selección Chilena y de la Universidad de Chile tiene opciones serias de trabajo.

Esto, tras la debacle sufrida ayer por el Santos. El equipo de Neymar y compañía cayó apabullado ante el Vasco da Gama, por un rotundo 6-0. La gente chifló, gritó ofensas y hasta se volteó de espaldas al campo de juego, en señal de protesta.

De hecho, el propio Neymar hizo noticia. El crack brasileño salió llorando del campo de juego, mientras una lluvia de pifias se dejaba caer sobre el Estadio Vila Belmiro.

Juegan de blanco y negro, los “apoyó” un dictador y su DT corre peligro

ver también

Juegan de blanco y negro, los “apoyó” un dictador y su DT corre peligro

Pidieron a Jorge Sampaoli a gritos

Increíble lo vivido en Santos. El cuadro local fue destrozado y los hinchas no le perdonaron el mal juego al DT del ex cuadro de Pelé, Cléber Xavier, y comenzaron a corear un nombre desde las gradas.

“Sampaoli”, empezó a rugir todo el estadio, como exigiendo que el técnico casildense vuelva al equipo que dirigió en 2019. Esto no sería nada de alocado, sobre todo considerando lo que se mueve dentro del Peixe.

Es que al día siguiente de la estrepitosa caída, Santos decidió darle el sobre azul a Cléber Xavier y hay banca disponible para utilizar. Sin embargo, desde la dirigencia aún no se pronuncian sobre la posibilidad de Jorge Sampaoli.

Neymar se retiró llorando tras la goleada por 6-0 del Vasco da Gama | Getty Images

Neymar se retiró llorando tras la goleada por 6-0 del Vasco da Gama | Getty Images

¿Cómo le fue a Jorge Sampaoli en el Santos en 2019?

Fue un buen 2019, aquel de Jorge Sampaoli. El DT casildende consiguió un 61,98% de rendimiento en el club, ganando 35 partidos de 64, empatando 14 y perdiendo 15.

Un delantero de la U de Chile está cerca de partir a Argentina: negocian su contrato

ver también

Un delantero de la U de Chile está cerca de partir a Argentina: negocian su contrato

