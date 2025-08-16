Universidad de Chile está en la misión de cerrar bien lo construido en el primer semestre de este 2025. La Liga de Primera está compleja, pero no imposible. Mientras que, en la Copa Sudamericana, todo puede pasar.

Pese a la gran cantidad de goles convertidos, la U pasa por momentos de falta de resolución en delantera. Esto ha avivado el debate sobre quiénes deben ser los atacantes titulares de la escuadra azul.

Si Lucas Di Yorio corre con cierta ventaja, hay que decir que Gustavo Álvarez suele ir rotando los nombres, por lo que no hay nadie fijo. De hecho, Rodrigo Contreras también ha empezado en varios encuentros.

Lo buscan desde Argentina: Rodrigo Contreras podría partir

El mercado no está cerrado en varias partes de Sudamérica. En Argentina, por ejemplo, queda todavía por decir, en cuanto a la conformación de los equipos. Es lo que pasa, verbigracia, con Talleres de Córdoba.

La T viene por Rodrigo Contreras y la oferta ya está sobre la mesa. Son tres años los que le ofrecerían, allende Los Andes, al jugador azul. Para eso, las conversaciones están instaladas y en desarrollo.

Tucu Contreras podría irse a Talleres de Córdoba | Photosport

Rodrigo Contreras lleva ocho goles en 16 partidos jugador en la Liga de Primera este año. Pese a eso, su capacidad goleadora es resaltable: un gol cada noventa minutos, considerando que ha jugado 715 en total.

¿Cuándo juega la Universidad de Chile?

Otro partido, otra final. Universidad de Chile jugará ante Audax Italiano este domingo a las 12.30 horas de Chile. El cuadro azul se juega seguir a la caza de Coquimbo Unido, a seis de distancia en la cima.

