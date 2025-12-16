Es tendencia:
¡No lo quieren soltar! Revelan el plan de U de Chile para retener a Rodrigo Contreras

El jugador terminará su préstamo en U de Chile, pero revelan que tras el posible éxodo de delanteros, los azules buscarán que se quede para la próxima temporada.

Por Andrea Petersen

Revelan la fórmula de los azules para quedarse con Tucu Contreras.
Universidad de Chile comienza a preparar lo que será la próxima temporada donde competirán en Copa Sudamericana, y con ello en mente, los azules analizan el plantel con el que enfrentarán la próxima temporada, con importantes cambios en su delantera.

Nicolás Guerra, quien termina su contrato, y Lucas Di Yorio, quien termina su préstamo, dejarían el cuadro azul estas semanas, a quienes se suma Rodrigo Contreras, delantero que también termina su cesión.

Sin embargo, el club tendría una fórmula para asegurarse que el “Tucu” siga con los azules la próxima temporada.

El plan de la U para retener al Tucu Contreras

Según revela ADN Deportes, ante el gran éxodo de delanteros que experimentaría el club de cara a la próxima temporada, los azules buscará retener a Contreras, quien llegó a préstamo desde Deportes Antofagasta, club que juega en Primera B.

El otro retorno que busca U de Chile como refuerzo: ¿Aparte de Eduardo Vargas?

Acorde a lo señalado por el medio, “hay todavía una reunión pendiente de Azul Azul por la continuidad del atacante de 30 años”, donde Bastián Tapia, jugador que pertenece a la U y terminó recién su cesión con Cobreloa, podría llegar a Deportes Antofagasta como “parte de pago”.

Esta temporada, el Tucu jugó 24 partidos en la Liga de Primera, donde anotó en 9 oportunidades y asitió en una oportunidad.

El otro club que tiene en la mira a Contreras

Según reveló el periodista Mariano Olsen a través de su cuenta de X (ex Twitter), el jugador está en la mira de Millonarios, club que disputará la Copa Sudamericana el 2026, añadiendo que las gestiones para fichar al delantero argentino ya iniciaron.

