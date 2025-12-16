Universidad de Chile sigue alistando su pretemporada para 2026, incluso todavía sin tener confirmado a su próximo entrenador luego de la salida del mando del técnico Gustavo Álvarez.

Por lo mismo, ya están viendo los compromisos amistosos para el verano, donde habría uno que se puede jugar en el extranjero, según comentan los medios en Perú.

Esto, porque aseguran que la U es uno de los posibles rivales de Universitario en la “Noche Crema” que tiene una fecha tentativa para el 26 de enero, sólo días antes del inicio de la Liga de Primera 2026.

Algo que debe ser confirmado por la dirigencia de la U, pero que proyecta los importantes compromisos que se trabajan para los preparativos de una temporada que promete ser larga con la Copa Sudamericana.

La última vez que la U jugó en Perú fue en los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima. Foto: Joel Alonzo/Photosport

La U posible invitado a la Noche Crema en Perú

Fue el periodista peruano Tavo Serpa quien entregó más detalles en sus redes sociales para la Noche Crema 2026, con el amistoso que podría jugar Universitario contra Universidad de Chile.

“Está avanzado con la U de Chile para que sea el rival de la Noche Crema 2026, además la fecha del evento se movería para el lunes 26 de enero, dependiendo de la validación de las autoridades”, explicó.

Eso sí, todo depende de la aprobación en Perú, ya que primero el partido era el 24 de enero, pero coincidía con la presentación de los refuerzos de Alianza Lima, por lo que fueron obligados a buscar otra fecha.

En ese sentido, desde el vecino país también revelan que la prioridad de los rivales la tiene River Plate, aunque su alto valor podría hacer correr la lista para que sea U de Chile.

Revisa los detalles: