Cada vez es más común ver a ex jugadores como comentaristas en el fútbol chileno. Justamente a este lote podría integrarse Ramón Fernández, quien fuera campeón con U. de Chile y Colo Colo.

El volante argentino llegó a Chile en el año 2011 y rápidamente logró hacerse un nombre en el país, defendiendo a Unión La Calera, O’Higgins, Iquique, San Antonio Unido, la U y los Albos. Con estos dos últimos logró dar la vuelta olímpica: con los Azules en 2014 y con los de Macul en 2017.

El futuro de Ramón Fernández

En la última temporada, con 41 años, Ramón Fernández defendió los colores de San Marcos de Arica. Con los Bravos del Morro llegó a la semifinal de la Liguilla de la Primera B, donde cayeron ante Cobreloa. Tras culminar su contrato, recibió el llamado de TNT Sports.

Desde el canal del cable le ofrecieron un “pololito” como comentarista en la Copa UC, donde ya tuvo su debut. La experiencia a Fernández le ha gustado e incluso, podría colgar los botines y dedicarse definitivamente a los micrófonos.

“A mí me encantan las comunicaciones, siempre lo dije. Se dio la posibilidad, me habló Damián Pérez de TNT Sports y bueno, vamos a probar y a ver qué onda. Estoy analizando si llega alguna oferta en el fútbol y si no llega nada que me tiente, es una posibilidad la de comentar“, comenzó explicando a RedGol.

Si bien Fernández se siente en condiciones de seguir jugando en el fútbol chileno, explica que debe ser un ofrecimiento atractivo desde lo deportivo. “Terminé bien, terminé jugando y demostrando que sigo vigente, entonces si hay una posibilidad, algún proyecto lindo, lo pensaré, si no, veremos cómo se va dando esto de las comunicaciones que me gusta”, comentó.

A pesar de que son muchos los jugadores que saltan a las comunicaciones, Monchito mira con respeto este oficio. “Sé que es difícil y que debo aprender cosas, escuchar. La experiencia como en toda cosa, pero no lo subestimo al comentario. Trato de ser bien ordenado y respetar los momentos“, reflexionó.

Ramón Fernández debutó como comentarista en la Copa UC. Imagen: TNT Sports

La próxima temporada de la Primera B promete ser muy disputada, con la incorporación de Unión Española e Iquique, más candidatos como Temuco, Cobreloa y Wanderers, entre otros. Por esto, Ramón Fernández está tranquilo con su futuro y le agrada seguir jugando o dedicarse de lleno a las comunicaciones.

“Hace rato que viene siendo entretenida la Primera B y hasta el final nunca se sabe qué equipo puede ascender. Por eso no descarto nada y soy un agradecido de TNT Sports que me dan esta posibilidad de poder meterme en esta faceta. Si bien es nueva para mí, la quiero aprender”, cerró el volante de 41 años.