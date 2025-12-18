Argentina vs España: Polémica por designación de la FIFA en la Finalissima 2026

La FIFA sorprendió este jueves con el anunció oficial de la disputa de la Finalissima en 2026. En está ocasión se enfrentarán Argentina y España por el inédito título.

La definición se disputará el próximo 27 de marzo en el estadio Lusail de Doha. Justamente el estadio en Qatar donde la albiceleste logró ganar el Mundial ante Francia en 2022.

Pero dicha decisión genera polémica ya que una vez más se disputará un torneo FIFA en el país árabe. A esto se suman, el Mundial mencionado, y los torneos de selecciones juveniles. Además será el organizador del próximo Mundial de Clubes en 2029.

El encuentro que medirá al primero en el ranking FIFA y al segundo, además será la perfecta instancia para preparar a ambos equipos de cara al Mundial que se disputará en 2026. En total se han registrado 14 partidos entre ambas escuadras, cada una tiene seis victorias y solo dos veces empataron.

Opiniones divididas por Finalssima en 2026

El anuncio fue celebrado por las autoridades del fútbol ya que será un nuevo enfrentamiento entre las selecciones más fuertes del último tiempo.

“Este partido emblemático es más que una competición; es un símbolo de cooperación y respeto entre confederaciones, y una oportunidad para que los aficionados disfruten de un acontecimiento verdaderamente histórico”, recalcó el Presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez.

Sin embargo, en Argentina le bajaron el perfil al encuentro y recalcaron que es solo una práctica con público. “Puede ser una final del Mundial, es un entrenamiento y un gran título que queremos ganar. No puedo estar pensando ahora que tengo un Mundial en seis meses. Queda mucho”, reflexionó el Dibu Martínez sobre esta nueva Finalissima.

