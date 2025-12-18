Es tendencia:
“Una página inolvidable”: hacen oficial el futuro de Álvaro Ramos tras descender con Iquique

El "Chanchito" se transformó en leyenda celeste tras llegar a los 100 goles y casi salvarlos de bajar a la B. Ya tomó una decisión para 2026.

Por Nelson Martinez

Con siete goles en sus últimos siete partidos, Álvaro Ramos se consagró como leyenda en Iquique al alcanzar la cifra de 100 festejos con la camiseta celeste. Es más, estuvo cerca de abrochar la permanencia en Primera, pero finalmente el equipo bajó a la B.

Por eso, llegó la época de renovaciones y salidas en los Dragones Celestes. La primera novedad fue renovar a Rodrigo Guerrero como DT, pero la gran duda de los hinchas era la situación de su querido goleador.

El “Chanchito” tomó un segundo aire con el entrenador nortino y fue una de las figuras del torneo en el final de temporada. Y ya salió humo blanco con respecto a su futuro, definiendo el equipo donde jugará en 2026.

¿Sigue Álvaro Ramos en Iquique?

Desde Deportes Iquique oficializaron la continuidad de Álvaro Ramos para defender al equipo en la Operación Retorno a Primera, en 2026. El jugador que alcanzó los 100 goles en los celestes jugará en la Primera B con el club de sus amores.

“Formado en el club y referente para nuestra gente, en la temporada 2025 alcanzó los 100 goles y cerró el año con 103 tantos, escribiendo una página inolvidable en la historia celeste”, avisó el club, anunciando su renovación.

Ramos cerró el año con 11 goles en los celestes, desplazando a Steffan Pino como el titular en el centro del ataque. El jugador ya había jugado en Primera B con su club, ascendiendo en 2023.

Previo a eso, registra pasos por equipos como Santiago Wanderers, Everton, Coquimbo, U Católica y un salto al extranjero en León de México. Eso, en los años 2017 y 2018.

