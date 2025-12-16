El defensa de 30 años, Bernardo Cerezo, aparece como probable refuerzo de Universidad Católica tras pertenecer por cuatro temporadas a a Ñublense. Sin embargo, la inminente llegada del zaguero ya despierta polémica en el Claro Arena.

Y la molestia de los hinchas cruzados no es sólo porque el jugador fue formado en Universidad de Chile, sino también por antiguas publicaciones en redes sociales en las que Cerezo disparó ácidos comentarios contra la UC.

Es que hace algunos años el futbolista se enfrascó en en una tensa discusión por Twitter con hinchas de la Católica, respondiendo con menosprecio y fuertes insultos.

ver también Aseguran que U Católica cierra el fichaje más inesperado: “Llega como agente libre”

Refuerzo azul de la UC tuvo despectivos insultos a La Franja: pechos fríos, segundón, monjas…

“Tengo más estudios que vo, saco hueas, pecho frío segundón” fue una de las publicaciones de Cerezo. En otra respuesta expuso “si po, seguro, pecho frío cu. Ni en la galería la mojan, monjas cu. Mala memoria, papi segundón. Te cu* hace poco“.

Tweet placeholder

En otra de las furiosas respuestas, Cerezo manifestó “qué pasa CTM que perdiste la memoria, ahueonao segundón, te ganamos el campeonato“.

Publicidad

Publicidad

El archivo fue recogido por un usuario de X que consideró que “si lo pidió Garnero, ok, se acepta. Pero no soy de la idea de traer a jugadores que incluso más allá de identificarse con el rival, denostan a la institución o hicieron comentarios contra sus hinchas”.

ver también Se formó en la U de Chile y tras cinco años dejará Ñublense: “Momentos hermosos y tristes…”

Así las cosas, la Católica anunciará el refuerzo de Cerezo en los próximos días con bullada polémica. El defensa deberá llegar a ganarse a los hinchas, que todavía recuerdan y no le perdonan los duros insultos, tanto a los hinchas como a la propia institución cruzada.