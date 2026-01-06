Es tendencia:
U de Chile

“Va madurando”: en Brasil aseguran que Jorge Sampaoli le quitará Lucas Assadi a la U de Chile

El volante ofensivo de la Universidad de Chile podría dejar pronto la escuadra laica. Jorge Sampaoli sería el culpable.

Por Jose Arias

Assadi, casi listo en el Galo.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTAssadi, casi listo en el Galo.

Intentar superar lo hecho en 2025. Esa es la consigna con la que la Universidad de Chile comienza la actual pretemporada. El mercado de fichajes obtiene protagonismo en esta situación, por los que vienen y los que se van.

Este 2026, nuevamente, la Universidad de Chile tiene la posibilidad de tener repartidas sus energías. De ganar el primer partido de clasificación, entrará a la zona de grupos de la Copa Sudamericana y de ahí, seis duelos internacionales asegurados. Las ilusiones se acumulan.

Pero, hay partidas que bien podrían debilitar al equipo laico. Por ejemplo, uno de sus mejores jugadores del 2025 está en la puerta de salida y algunos ya dan por seguro que la U no contará con él esta temporada.

Dan por “muy avanzado” lo de Lucas Assadi

Claro, fue una de las figuras del 2025 y despertó el apetito de varios equipos. Es por eso que no es sorprendente que Lucas Assadi suene en elencos fuera del país. Uno de ellos, el de Jorge Sampaoli.

Así es, Lucas Assadi podría terminar bajo el mando de uno de los grandes DT de la historia de la Universidad de Chile. De hecho, en Brasil aseguran que las negociaciones por el volante azul van “madurando”.

Lucas Assadi tendría todo listo para irse de la U | Photosport

Lo de Lucas Assadi está ‘madurando’, pero todavía no está cerrado. Existen posibilidades de que el negocio se concrete en los próximos días. El personal ve con muy buenos ojos su llegada al Galo. El club intenta desbloquear el negocio con la U”, señaló Marco Geves, especialista en el Mineiro y fundador de uno de los canales partidistas más exitosos del club.

¿Cuáles fueron los números de Lucas Assadi con la U de Chile en 2025?

Lucas Assadi jugó un total de treinta partidos en 2025, anotando once goles y dando seis asistencias. Además, jugó tres partidos de Eliminatorias con la Selección Chilena.

