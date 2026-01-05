Bendito mercado de fichajes y la temporada de humo que viene con él. A veces, la información es correcta, otras una fantasía absoluta. Lo cierto es que los clubes de la Liga de Primera intentan reforzarse de la mejor manera de cara al 2026.

Y, dentro de las informaciones verídicas, podemos encontrar lo que está sucediendo con Eduard Bello. El venezolano estuvo a préstamo en Universidad Católica y el club precordillerano pretende alargar su estadía en San Carlos.

Sin embargo, desde Barcelona de Guayaquil no están de acuerdo con esta fórmula y pretenden que el venezolano se vaya completamente comprado por el elenco cruzado. En medio de esa negociación, la Universidad de Chile salió al baile.

¿Otro venezolano de azul?

Bianneider Tamayo volvió a la Universidad de Chile, tras su préstamo en Unión Española. Pese a que son pocos los venezolanos que militan en nuestro fútbol, podría darse un caso singular en el CDA.

Resulta que, según señaló el medio partidario, Dale Bulla, Universidad de Chile habría preguntado por Eduard Bello. Esto, tras la fallida negociación entre la UC y el Barcelona.

Según el citado medio, el sondeo del Romántico Viajero no fue así no más y ya se charlaron condiciones y el sueldo que espera percibir el venezolano. ¿Eduard Bello se cambia de barrio?

Eduard Bello es, además, seleccionado venezolano | Getty Images

¿Por qué se trabó la negociación entre la Universidad Católica y Barcelona por Eduard Bello?

Resulta que el atacante venezolano tiene contrato hasta el 2027 y, según explicó Ecuavisa, la única fórmula que plantearon desde el Barcelona de Guayaquil es una venta. La situación no le gustó nada a la UC, pues esperaban conseguir un nuevo préstamo y no hacer una inversión importante.